Veliki gasovod u BiH vrijedan 1,29 milijardi KM: Trasa prolazi kroz šest gradova i općina

Veliki gasovod u BiH, čija je ukupna vrijednost procijenjena na 1,29 milijardi KM, dobija konkretnije obrise nakon objavljivanja projektne dokumentacije za dionicu Doboj – Banja Luka.

Utvrđena je planirana trasa dužine 94,4 kilometra, koja će prolaziti kroz šest lokalnih zajednica i uključivati zahtjevne građevinske radove ispod korita rijeka Bosne i Vrbasa.

Riječ je o dijelu magistralnog gasovoda Šepak – Banja Luka – Novi Grad, jednog od najvećih planiranih energetskih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini.

Dokumentaciju je izradila kompanija Radis iz Istočnog Novog Sarajeva, dok je nosilac projekta Sarajevo-gas iz Istočnog Sarajeva. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske pokrenulo je postupak prethodne procjene utjecaja projekta na životnu sredinu, prenosi BiznisInfo.ba.

Gasovod će prolaziti kroz Doboj, Stanare, Derventu, Prnjavor, Laktaše i Banju Luku

Prema projektnoj dokumentaciji, gasovod će najvećim dijelom pratiti trasu autoputa „9. januar“, na udaljenosti od približno 20 metara od putnog pojasa.

Na pojedinim lokacijama planirana su odstupanja zbog konfiguracije terena, postojećih objekata i drugih prostornih ograničenja.

Magistralni gasovod imat će cijevi prečnika DN 500 i DN 400, a uz glavnu trasu predviđeni su priključni gasovodi i objekti namijenjeni mjerenju, regulaciji i distribuciji prirodnog gasa.

Poseban značaj projekta ogleda se u mogućnosti povezivanja industrijskih i poslovnih zona s budućom gasnom mrežom, čime bi se otvorili uslovi za korištenje prirodnog gasa u većem broju proizvodnih pogona.

Planirani prolazi ispod rijeka Bosne i Vrbasa

Među tehnički najzahtjevnijim dijelovima projekta izdvajaju se prelazi ispod riječnih korita.

Na području Doboja planirano je polaganje gasovoda ispod rijeke Bosne, dok je na području Laktaša predviđen prolazak ispod korita Vrbasa.

Trasa će se ukrštati i s brojnim magistralnim, regionalnim i lokalnim cestama, dalekovodima i manjim vodotocima.

Na mjestima gdje gasovod presijeca saobraćajnice predviđeno je podbušivanje terena i postavljanje zaštitnih cijevi, kako bi se radovi izvodili uz što manje ometanja saobraćaja.

Za izvođenje građevinskih radova duž najvećeg dijela trase planiran je radni pojas širine 18 metara.

Veliki gasni centar planiran u Banjoj Luci

Jedan od najznačajnijih objekata budućeg gasnog sistema bit će izgrađen u naselju Ramići kod Banje Luke.

Na površini od približno 31.811 kvadratnih metara planirana je glavna mjerno-regulaciona stanica s pratećim objektima.

Projektovani maksimalni kapacitet ove stanice iznosi 100.000 kubnih metara prirodnog gasa na sat.

Dodatne mjerno-regulacione stanice planirane su u Laktašima i Prnjavoru. Za ove objekte u Laktašima je predviđeno oko 4.697 kvadratnih metara zemljišta, dok je u Prnjavoru planirana površina od približno 1.430 kvadrata.

Izgradnja magistralnog gasovoda neće automatski značiti priključenje svih domaćinstava i preduzeća na gas. Za to će biti neophodna izgradnja lokalnih distributivnih mreža.

Ukupna investicija mogla bi dostići 1,29 milijardi KM

Veliki gasovod u BiH planiran je kao sistem primarnih i priključnih magistralnih vodova ukupne dužine približno 500 kilometara, kojim bi se omogućila gasifikacija 18 gradova i općina.

Ranije procjene vrijednosti projekta iznosile su oko milijardu KM, dok bi s troškovima eksproprijacije zemljišta ukupna investicija mogla dostići približno 1,29 milijardi KM.

Za realizaciju projekta angažovane su kompanije Konvar iz Beograda i Gasteh iz Inđije.

Izgradnja je planirana u tri faze. Prva obuhvata glavni magistralni pravac od Šepka do Banje Luke, druga priključne gasovode prema lokalnim zajednicama, dok treća predviđa nastavak magistralnog pravca prema Novom Gradu.

Objavljivanjem dokumentacije za dionicu Doboj – Banja Luka nastavljen je proces pripreme projekta, ali sve potrebne dozvole još nisu izdate, niti je poznat konačan datum početka građevinskih radova.