FUP nabavio oklopna vozila Roshel Senator za specijalnu policiju

Federalna uprava policije (FUP) nabavila je oklopna vozila Roshel Senator APC za potrebe Specijalne policijske jedinice, čime su unaprijeđeni kapaciteti za provođenje visokorizičnih policijskih operacija na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Vozila su opremljena balističkom zaštitom, termalnim kamerama i sistemom nadzora koji omogućava pregled okruženja od 360 stepeni.

Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP), vozila su nabavljena u prethodnom periodu u okviru modernizacije policijske opreme, s ciljem povećanja sigurnosti službenika tokom zahtjevnih intervencija.

Njihova namjena prvenstveno je zaštita policajaca prilikom transporta i dolaska na mjesto intervencije, kao i pružanje podrške tokom specijalnih i antiterorističkih operacija.

Iz FMUP-a naglašavaju da ovakva vozila imaju poseban značaj u situacijama visokog sigurnosnog rizika, kada je potrebno osigurati zaštitu policijskih službenika i omogućiti pravovremeno djelovanje.

Oklopna vozila Roshel Senator imaju zaštitu B7 i savremene kamere

Nabavljena oklopna vozila Roshel Senator APC posjeduju balističku zaštitu nivoa B7, namijenjenu zaštiti putnika od određenih vrsta vatrenog oružja.

Pored oklopa, vozila su opremljena termalnim kamerama, kamerama za noćno osmatranje i dnevnim kamerama koje omogućavaju nadzor prostora u punom krugu od 360 stepeni.

Ovakva oprema policijskim službenicima omogućava bolji pregled terena, ranije prepoznavanje potencijalnih prijetnji i sigurnije planiranje intervencija.

Savremeni sistemi nadzora posebno su značajni tokom akcija koje se provode u uslovima smanjene vidljivosti ili na područjima s povećanim sigurnosnim rizikom.

FUP najavio dodatno opremanje Specijalne policijske jedinice

Nabavka oklopnih vozila dio je šireg procesa modernizacije Federalne uprave policije, koji obuhvata jačanje materijalno-tehničkih kapaciteta i unapređenje spremnosti za odgovor na sigurnosne izazove.

Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova najavljeno je da će aktivnosti na nabavci dodatnih vozila i specijalističke opreme biti nastavljene u skladu s potrebama policije, raspoloživim finansijskim sredstvima i zakonskim procedurama.

Posebna pažnja bit će posvećena i kontinuiranoj obuci policijskih službenika kako bi se nova oprema što efikasnije koristila tokom operativnih zadataka.

Iz FMUP-a poručuju da kombinacija stručnog osposobljavanja i savremene opreme doprinosi profesionalnijem i sigurnijem postupanju policije u zaštiti građana i njihove imovine.