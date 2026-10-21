FUP nabavlja zaštitnu opremu vrijednu 117.000 KM, izabrana firma iz Visokog

Federalna uprava policije (FUP) izabrala je kompaniju KM Trade iz Visokog za nabavku zaštitne opreme namijenjene održavanju javnog reda i mira. Vrijednost nabavke iznosi 117.000 KM s uračunatim PDV-om, a u postupku je pristigla samo jedna ponuda.

Prema odluci direktora FUP-a od 20. oktobra, predmet nabavke je zaštitna i sigurnosna odjeća za policijske službenike. Kompanija KM Trade ponudila je cijenu od 100.000 KM bez PDV-a, što je jednako prethodno procijenjenoj vrijednosti nabavke.

Postupak je proveden kao ograničeni postupak javne nabavke, pri čemu je osnovni kriterij za dodjelu ugovora bila najniža ponuđena cijena.

Tendersku dokumentaciju preuzele su dvije kompanije, KM Trade iz Visokog i SHOT iz Zenice, ali je ponudu dostavila samo firma iz Visokog. Zbog toga nije bilo uslova za održavanje elektronske aukcije.

Komisija Federalne uprave policije utvrdila je da dostavljena ponuda ispunjava propisane formalne, ekonomske i tehničke uslove, nakon čega je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Izabrana kompanija obavezna je u roku od pet dana dostaviti potrebnu dokumentaciju, dok će ugovor biti zaključen nakon isteka desetodnevnog roka predviđenog za podnošenje žalbi.

FUP planirao i dodatnu nabavku sigurnosne opreme

U okviru istog postupka javne nabavke predviđen je i drugi lot, koji se odnosi na sigurnosnu opremu procijenjene vrijednosti 12.100 KM bez PDV-a. Ishod ovog dijela nabavke zasad nije poznat.

Federalna uprava policije nedavno je provela i odvojeni postupak nabavke pancirnih prsluka, u kojem je izabrana kompanija SHOT iz Zenice.

Vrijednost te nabavke iznosila je 117.000 KM bez PDV-a, a i u tom postupku pristigla je samo jedna ponuda.