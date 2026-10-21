Suđenje bivšem predsjedniku Suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu, nekadašnjem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Osmanu Mehmedagiću i zaposleniku Suda BiH Milisavu Pijuku nastavljeno je danas, 21. oktobra, bez prisustva javnosti, javlja Detektor.

Sutkinja Ajla Papović-Mujan potvrdila je da je i dalje na snazi odluka o isključenju javnosti, donesena 7. oktobra ove godine.

Na prethodnom ročištu Tužilaštvo je zatražilo da javnost bude isključena kako bi moglo obrazložiti prijedlog za saslušanje svjedoka na zatvorenoj sjednici, prenosi Detektor.

Bivši predsjednik Suda BiH Ranko Debevec suočava se s optužbama koje uključuju zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene dokumentacije, trgovinu uticajem, nezakonito prisluškivanje i snimanje, lažno predstavljanje te kršenje Zakona o ravnopravnosti polova.

Osman Mehmedagić optužen je za zloupotrebu položaja i krivotvorenje službene isprave, dok se Milisavu Pijuku na teret stavljaju neovlašteno prisluškivanje, lažno predstavljanje i kršenje Zakona o ravnopravnosti polova.

Zbog odluke o isključenju javnosti, detalji današnjeg ročišta nisu bili dostupni javnosti.

Izvor: Detektor – BIRN BiH