Sutra presuda Osmanu Mehmedagiću

Presuda Osmanu Mehmedagiću, bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine (OSA BiH), bit će izrečena sutra u Sudu BiH, s početkom u 13 sati.

Mehmedagiću se sudi zbog optužbi za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, a Tužilaštvo BiH tereti ga da je nezakonitim obavljanjem direktorske funkcije stekao imovinsku korist od gotovo 293.000 KM.

Prema optužnici, Mehmedagić je od novembra 2019. do 27. februara 2023. godine obavljao dužnost generalnog direktora OSA-e iako, kako tvrdi Tužilaštvo, nije imao zakonom propisanu visoku stručnu spremu za tu funkciju.

Tužilaštvo smatra da je na taj način zloupotrijebio službeni položaj kako bi zadržao direktorsku poziciju, kao i službeni i društveni utjecaj. Tokom navedenog perioda, prema optužnici, ostvario je primanja u iznosu od 293.046,58 KM, za koliko je, kako se navodi, oštećen budžet Bosne i Hercegovine.

U završnim riječima Tužilaštvo BiH zatražilo je izricanje kazne bliske zakonskom maksimumu, smatrajući da je tokom postupka dokazalo navode optužnice.

Odbrana je, s druge strane, zatražila oslobađajuću presudu, tvrdeći da nije dokazano počinjenje krivičnog djela niti postojanje direktne namjere optuženog.

Izricanje prvostepene presude prvobitno je bilo planirano za danas, ali je termin pomjeren za utorak, 20. oktobra.