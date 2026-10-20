Sud BiH oslobodio Osmana Mehmedagića Osmicu

Sud BiH danas je prvostepenom presudom oslobodio bivšeg direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića Osmicu optužbi za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja u predmetu koji se odnosi na njegovu stručnu spremu i obavljanje direktorske funkcije, javlja Istraga.ba

Presuda je izrečena u Sudu Bosne i Hercegovine, gdje se Mehmedagiću sudilo zbog optužbi da je funkciju generalnog direktora OSA-e obavljao bez propisane visoke stručne spreme.

Prema optužnici Tužilaštva BiH, Mehmedagić je od novembra 2019. do 27. februara 2023. godine, kada je razriješen dužnosti, navodno zloupotrijebio službeni položaj kako bi sebi omogućio ostanak na čelu OSA-e i zadržao službeni i društveni utjecaj.

Tužilaštvo je tvrdilo da je na taj način ostvario imovinsku korist u vidu plaća u ukupnom iznosu od 293.046,58 KM, za koliko je, prema optužnici, oštećen budžet Bosne i Hercegovine.

Tokom sudskog postupka Tužilaštvo BiH zatražilo je kaznu blisku zakonskom maksimumu, navodeći da su optužbe potkrijepljene iskazima svjedoka, nalazima vještaka i materijalnim dokazima.

Odbrana je, s druge strane, tvrdila da nije dokazano postojanje krivičnog djela niti namjera Mehmedagića da zloupotrijebi službeni položaj, zbog čega je tražila oslobađajuću presudu.

Današnja presuda nije pravosnažna, a na nju je moguće izjaviti žalbu Apelacionom odjeljenju Suda BiH.