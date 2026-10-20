Sud Bosne i Hercegovine danas, 20. oktobra, izreći će prvostepenu presudu bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH Osmanu Mehmedagiću, koji je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

Prema navodima optužnice, Mehmedagić se tereti da je u periodu od novembra 2019. do 27. februara 2023. godine, kada je razriješen dužnosti generalnog direktora OSA-e, zloupotrijebio službeni položaj kako bi sebi omogućio ostanak na čelu ove institucije.

Tužilaštvo ga tereti da je na taj način zadržao službeni i društveni utjecaj, ali i ostvario imovinsku korist kroz isplaćene plaće u ukupnom iznosu od 293.046,58 KM.

Prema navodima Suda BiH, upravo za navedeni iznos, kako se tvrdi u optužnici, oštećen je budžet Bosne i Hercegovine.

Mehmedagiću se na teret stavlja krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 3. Krivičnog zakona BiH.

Današnjim izricanjem prvostepene presude bit će poznata odluka Suda BiH o optužbama protiv bivšeg direktora OSA-e. Riječ je o prvostepenoj odluci, koja nije nužno i pravosnažna.