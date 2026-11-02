Sud BiH osudio sedmoricu na ukupno 59 godina zatvora zbog trgovine drogom

Sud BiH izrekao je danas prvostepenu presudu kojom je sedam osoba osuđeno na ukupno 59 godina i dva mjeseca zatvora zbog organiziranog kriminala povezanog s međunarodnom trgovinom drogom i drugim krivičnim djelima. Osuđenima su izrečene i novčane kazne u ukupnom iznosu od 210.000 KM, a najvišu zatvorsku kaznu dobio je Dragan Gajić, kojeg je Sud označio kao organizatora kriminalne grupe.

Gajić je osuđen na 15 godina zatvora i novčanu kaznu od 100.000 KM zbog organiziranog kriminala u vezi s neovlaštenim prometom opojnih droga, davanjem dara i drugih oblika koristi te paljevinom.

Vlatko Blažević osuđen je na deset godina zatvora i 40.000 KM novčane kazne, Nikola Jovančić na osam godina zatvora i 30.000 KM, a Žarko Joknić na sedam godina zatvora i 10.000 KM.

Šabanu Kudi izrečena je kazna od šest godina i osam mjeseci zatvora i 10.000 KM novčane kazne, Blaženku Raševiću šest godina i šest mjeseci zatvora i 10.000 KM, dok je Selvedin Selimović osuđen na šest godina zatvora i 10.000 KM novčane kazne.

Sud BiH utvrdio da je grupa koristila aplikaciju Sky ECC

Prema utvrđenjima iz osuđujućeg dijela prvostepene presude, kriminalna grupa djelovala je od 2019. do 28. januara 2021. godine na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i drugih država Evropske unije.

Sud je utvrdio da je Dragan Gajić organizovao grupu čiji su pripadnici međusobno komunicirali putem kriptirane aplikacije Sky ECC, koristeći je za dogovaranje i koordinaciju međunarodnog transporta droge.

Gajić je, prema presudi, dogovarao cijene, vrijeme i mjesta preuzimanja droge iz Crne Gore, kao i njen transport prema Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

U prebacivanju droge učestvovao je i Šaban Kudo, tadašnji službenik Granične policije BiH, koji je pomagao u njenom transportu preko zvaničnih i ilegalnih graničnih prijelaza.

U pojedinim slučajevima droga je prenošena i zaobilaženjem graničnog prijelaza Hum na području Foče. Nakon ulaska u BiH skladištena je i pripremana za daljnju distribuciju prema Hrvatskoj, Mađarskoj i drugim evropskim državama.

Oduzimanje novca i produženje pritvora

Osim zatvorskih i novčanih kazni, Sud je donio odluku o oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelima.

Od Blaženka Raševića oduzimaju se novčani iznosi u više valuta, uključujući 3.320 KM i 550 eura. Od Žarka Joknića bit će oduzeto 10.170 KM i 750 eura, dok se od Vlatka Blaževića oduzima 4.700 eura.

Oduzeta sredstva bit će uplaćena u budžet Bosne i Hercegovine nakon pravosnažnosti presude.

Istovremeno, Sud je Dragana Gajića, Blaženka Raševića i Žarka Joknića oslobodio pojedinih optužbi obuhvaćenih optužnicom.

Draganu Gajiću produžen je pritvor, koji može trajati najduže do 2. augusta 2027. godine ili do nove odluke Suda. Za ostalu šestoricu osuđenih produžena je mjera zabrane putovanja, najduže do upućivanja na izdržavanje zatvorske kazne.

Presuda Suda BiH je prvostepena i nije pravosnažna. Osuđenima će u zatvorske kazne biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, dok su novčane kazne dužni platiti u roku od šest mjeseci od pravosnažnosti presude.