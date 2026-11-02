U BiH blokirano više od 109.000 računa, broj nastavlja rasti

Blokirani računi u BiH nastavljaju bilježiti rast, a prema najnovijim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, početkom novembra evidentirano je ukupno 109.545 blokiranih računa poslovnih subjekata. U odnosu na prethodni mjesec njihov broj povećan je za 414.

Najmanje jedan blokirani bankovni račun ima 59.799 poslovnih subjekata, što je za 214 više nego početkom oktobra, pokazuju podaci iz ažuriranog izvještaja Centralne banke BiH.

Na spisku se nalaze poslovni subjekti iz različitih djelatnosti, među kojima su trgovine, ugostiteljski objekti, frizerski saloni, ordinacije, restorani i druga privredna društva.

Izvještaj je sastavljen na osnovu podataka iz Jedinstvenog registra računa Centralne banke BiH, a najnovije izdanje obuhvata 4.443 stranice, što je 20 više nego prethodnog mjeseca.

Blokirani računi u BiH gotovo udvostručeni od 2012. godine

Podaci pokazuju da je broj blokiranih računa značajno porastao tokom proteklih 14 godina.

U prvom izvještaju Centralne banke BiH, objavljenom početkom novembra 2012. godine, bila su evidentirana 58.038 blokirana računa, dok je najmanje jedan blokirani račun imalo 35.694 poslovnih subjekata.

Prema posljednjim podacima, broj blokiranih računa veći je za 51.507 u odnosu na novembar 2012. godine, dok je broj poslovnih subjekata s najmanje jednim blokiranim računom povećan za 24.105.

Važno je razlikovati broj blokiranih računa od broja poslovnih subjekata jer jedan subjekt može imati više računa koji su blokirani.

Najnoviji izvještaj Centralne banke BiH pokazuje da je tokom posljednjeg mjeseca nastavljen rast oba pokazatelja, pri čemu je broj blokiranih računa povećan za 414, a broj poslovnih subjekata s blokadom za 214.