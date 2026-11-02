Južna interkonekcija: U toku izrada studije izvodljivosti

Južna interkonekcija, jedan od najvažnijih energetskih projekata u Bosni i Hercegovini, bila je tema današnjeg sastanka federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića s Amerom Bekanom, predstavnikom američke kompanije AAFS. Razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima, napretku izrade Studije izvodljivosti i narednim koracima potrebnim za realizaciju projekta.

Prema saopćenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Studija izvodljivosti treba ponuditi rješenja koja će omogućiti što bržu i efikasniju realizaciju Južne interkonekcije.

Ministar Lakić tokom sastanka upoznat je s dosadašnjim rezultatima izrade studije, koja predstavlja važan dio priprema za realizaciju projekta.

Južna interkonekcija treba osigurati alternativni pravac snabdijevanja gasom

Lakić je naglasio da je cilj što prije završiti pripremne aktivnosti i stvoriti uslove za početak konkretne realizacije ovog energetskog projekta.

„Naš cilj je da projekat Južne interkonekcije što prije pređe iz faze pripreme u fazu konkretne realizacije. Zato nam je važno da kroz Studiju izvodljivosti dobijemo kvalitetna i provodiva rješenja koja će omogućiti efikasnu realizaciju projekta. Svjesni smo njegovog značaja za energetsku sigurnost Federacije BiH i Bosne i Hercegovine i nastavljamo aktivno raditi sa svim partnerima kako bismo osigurali uslove za naredne korake“, izjavio je ministar Lakić.

Južna interkonekcija predviđa povezivanje gasnih sistema Bosne i Hercegovine i Hrvatske, čime bi BiH dobila pristup alternativnim pravcima i izvorima prirodnog gasa.

Projekat se smatra važnim za smanjenje zavisnosti od postojećeg pravca snabdijevanja, kao i za stvaranje mogućnosti sigurnijeg i stabilnijeg snabdijevanja domaćinstava i privrede.

Studija izvodljivosti ide pred Vladu FBiH

Na današnjem sastanku potvrđena je potreba nastavka koordinacije i saradnje s američkim partnerima kako bi se osigurali preduslovi za realizaciju projekta.

Američka kompanija AAFS već učestvuje u pripremnim aktivnostima vezanim za Južnu interkonekciju, a raniji razgovori s predstavnicima Federalne vlade bili su usmjereni na definisanje ugovornih odnosa i modela realizacije investicije.

Nakon završetka izrade, Studija izvodljivosti bit će dostavljena Vladi Federacije BiH na razmatranje i odobravanje.