Otpad nije smeće: Lukavac Cement i učenici zajedno u novom ekološkom projektu

Lukavac Cement i Osnovna škola „Lukavac Grad“ danas su potpisali sporazum o saradnji kojim je ozvaničen početak projekta „Napravi AG za LC“, usmjerenog na edukaciju učenika o razdvajanju otpada, njegovom ponovnom iskorištavanju i zaštiti okoliša. Učenici su kroz edukativni igrokaz imali priliku naučiti kako različite vrste otpada mogu postati koristan resurs, a škola je dobila i dva posebno dizajnirana kontejnera za njegovo prikupljanje.

„Danas smo naučili kako otpad nije smeće, da se to može nazivati i bogatstvom“, kazao je učenik Rijad Babović, koji je učestvovao u današnjim aktivnostima.

Edukativni dio programa realizovan je uz podršku novinarke Emele Burdžović, autorice projekta „Da smo načisto“, koja je kroz igrokaz i razgovor s učenicima pokazala kako pravilno razvrstavati otpad i zbog čega je važno njegovo ponovno iskorištavanje.

Lukavac Cement donirao kontejnere za razdvojeno prikupljanje otpada

Potpisivanjem sporazuma saradnja škole i kompanije dobila je i praktičan dio. Učenici će prikupljati otpad u namjenskim kontejnerima, nakon čega će materijal biti preuziman i upućivan na daljnju preradu, uključujući proizvodnju alternativnog goriva koje se koristi u cementnoj industriji.

Iz kompanije Lukavac Cement ističu da je ulaganje u edukaciju mladih jedan od načina razvijanja odgovornijeg odnosa prema okolišu.

„Sav otpad koji učenici budu razdvojeno prikupljali u novim kontejnerima redovno će se preuzimati i davati na dalju preradu“, izjavio je Damir Imamović, član Uprave Lukavac Cementa.

Za Osnovnu školu „Lukavac Grad“ ovo je nastavak aktivnosti koje već godinama provodi. Učenici su ranije učestvovali u prikupljanju PET ambalaže i plastičnih čepova, a u akcije su se uključivali i njihovi roditelji i stanovnici okolnih naselja.

Direktorica škole Lejla Kovačević istakla je da su takve aktivnosti već dale rezultate, navodeći da je primjetno manje odbačenih plastičnih boca u školskom okruženju.

Emela Burdžović: Djeca imaju znanje, potrebno ga je primijeniti

Emela Burdžović, autorica projekta „Da smo načisto“, naglasila je da djeca u brojnim školama širom Bosne i Hercegovine već imaju određeno znanje o pravilnom postupanju s otpadom, zahvaljujući radu nastavnog osoblja.

„Kad bismo mi zaista vodili računa i o toj djeci i onome kakav su oni potencijal i o svemu što se kroz teoriju uči i to primijenili u praksi, ovaj naš bosanskohercegovački uži svijet automatski bi izgledao mnogo bolje“, poručila je Burdžović.

Današnji igrokaz učenicima je približio i mogućnost korištenja određenih vrsta otpada kao alternativnog goriva, umjesto njihovog odlaganja na deponije.

Dva nova kontejnera ostat će u školi, gdje će učenici nastaviti razdvojeno prikupljati otpad, a prikupljeni materijal bit će redovno preuziman radi daljnje prerade.