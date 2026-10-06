Neum: Novi sistem za prikupljanje otpada s plaža

Novi sistem za prikupljanje otpada s plaža predstavljen je u Neumu tokom aktivnosti čišćenja i uzorkovanja otpada, a posebna pažnja bila je usmjerena na efikasnije uklanjanje i razvrstavanje otpada, uključujući mikroplastiku.

Tokom aktivnosti korišten je specijalizirani prototip mobilnog vakuuma koji omogućava brže prikupljanje otpada s plaža, ali i njegovo odvajanje i klasifikaciju već tokom samog procesa čišćenja.

Iz Općine Neum navode da ovakav način rada može olakšati prikupljanje podataka o vrstama i količinama otpada koji završava na obali.

Novi sistem za prikupljanje otpada s plaža testiran u Neumu

Poseban fokus stavljen je na mikroplastiku, čije je prepoznavanje i prikupljanje jedan od važnijih segmenata aktivnosti. Cilj je dobiti preciznije podatke o sitnom plastičnom otpadu koji dospijeva na obalu i u morski okoliš.

Prikupljeni podaci trebali bi pomoći u razvoju efikasnijih rješenja za smanjenje zagađenja mora i obalnog područja.

Aktivnost u Neumu provedena je u okviru projekta BLUECIRCLE, koji je usmjeren na razvoj i testiranje održivog sistema za prikupljanje, tretman i reciklažu morskog otpada u jadransko jonskoj regiji.

Nakon Grčke i Crne Gore, Neum je bio treća stanica turneje uzorkovanja otpada na plažama zemalja koje učestvuju u projektu.

U BLUECIRCLE projektu učestvuju Italija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Hrvatska, Grčka i Slovenija, dok je vodeći partner regija Puglia iz Italije.

Projekt traje od septembra 2024. do augusta 2027. godine, a njegova ukupna vrijednost premašuje 1,6 miliona eura. Od tog iznosa 85 posto sredstava osigurano je kroz program Interreg IPA ADRION.