UEFA je utvrdila termine utakmica kvalifikacija za EURO 2028, a fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine borbu za plasman na Evropsko prvenstvo počet će u junu ili septembru naredne godine.

Zbog obaveza u baražu Lige nacija, izabranici Sergeja Barbareza neće igrati prva dva kola kvalifikacija, koja su zakazana za 26. i 29. mart 2027. godine.

Ukoliko Bosna i Hercegovina bude smještena u grupu s pet reprezentacija, kvalifikacije će početi u junu. Ako žrijeb Zmajeve smjesti u grupu s četiri selekcije, prve utakmice igrat će u septembru.

Termini kvalifikacija za EURO 2028

Treće i četvrto kolo bit će odigrani od 11. do 15. juna 2027. godine, dok su četiri naredna kola na rasporedu od 23. septembra do 5. oktobra.

Posljednja dva kola kvalifikacija igrat će se od 11. do 16. novembra 2027. godine, dok je baraž za plasman na Evropsko prvenstvo predviđen od 23. do 28. marta 2028. godine.

BiH u drugom šeširu

Žrijeb grupa kvalifikacija za EURO 2028 bit će održan 6. decembra u Belfastu, a reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u drugom šeširu.

Bit će formirano ukupno 12 grupa, od kojih će šest imati po četiri, a preostalih šest po pet reprezentacija.

Nakon žrijeba Zmajevi će saznati protivnike, ali i kada počinju borbu za plasman na Evropsko prvenstvo.