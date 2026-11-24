Nasilje nad ženama nije privatna stvar niti porodični problem koji treba prešutjeti, poručili su iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava sutra, 25. novembra.

Iz Tužilaštva TK ukazali su na značaj pravovremenog prijavljivanja nasilja, zaštite žrtava i dosljednog procesuiranja počinilaca krivičnih djela.

Podsjećaju da nasilje nad ženama može biti fizičko, psihičko, seksualno i ekonomsko, te da nijedan oblik zlostavljanja ne smije biti opravdan, zanemaren niti prešućen.

„Šutnja ne štiti žrtvu, ona štiti nasilje. Nasilje nije privatna stvar. Prijavljivanje nasilja prvi je korak ka zaštiti i prekidu kruga zlostavljanja“, poručili su iz Tužilaštva TK.

Naglasili su da nasilje nad ženama predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava koje zahtijeva odgovoran i kontinuiran institucionalni odgovor.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona iskazalo je posvećenost zaštiti žrtava i procesuiranju počinilaca, uz poruku da svaka žena i djevojčica ima pravo na život bez straha, nasilja i diskriminacije.