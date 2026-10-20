Možete li prijaviti krivično djelo nakon mnogo godina? Evo šta kaže Tužilaštvo TK

Prijaviti krivično djelo moguće je i nakon što je od njegovog počinjenja prošlo mnogo godina, ali mogućnost krivičnog gonjenja zavisi od vrste djela i zakonskih rokova zastarjelosti.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona objavilo je edukativnu brošuru u kojoj građanima pojašnjava kada nastupa zastara, koliko traju zakonski rokovi i kako podnijeti krivičnu prijavu.

Iz Tužilaštva TK poručuju da građani ne trebaju odustajati od prijavljivanja samo zato što je od određenog događaja prošlo mnogo vremena. Prijava se može podnijeti bez obzira na to kada se djelo dogodilo, dok tužilac utvrđuje postoje li zakonski uslovi za pokretanje postupka.

Koliko godina može proći prije nego što nastupi zastara?

Zastarjelost krivičnog gonjenja znači da nakon isteka zakonom propisanog roka nadležni organi više ne mogu krivično goniti počinioca određenog djela.

Prema Krivičnom zakonu Federacije BiH, rokovi zavise od težine krivičnog djela i kazne koja je za njega propisana.

Za djela za koja je predviđena kazna zatvora do jedne godine ili novčana kazna, rok zastarjelosti iznosi tri godine. Ako je propisana kazna zatvora duža od jedne godine, rok iznosi pet godina, dok za djela s predviđenom kaznom dužom od tri godine zastarjelost nastupa nakon deset godina.

Za teža krivična djela, za koja je zaprijećena kazna zatvora duža od pet godina, rok iznosi 15 godina, a za ona s propisanom kaznom dužom od deset godina zastarjelost nastupa nakon 20 godina.

Najduži rok od 35 godina odnosi se na krivična djela za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora.

Međutim, rok zastarjelosti može biti prekinut određenim procesnim radnjama, nakon čega počinje teći iznova. Postoji i apsolutna zastarjelost, koja prema pravilima navedenim u brošuri nastupa protekom dvostrukog vremena od osnovnog zakonskog roka.

Posebna pravila kada su žrtve djeca

Za određena krivična djela počinjena na štetu djece primjenjuju se posebna pravila zastarjelosti.

U slučajevima trgovine ljudima, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece te određenih krivičnih djela protiv porodice i maloljetnika, rok zastarjelosti počinje teći tek kada žrtva napuni 18 godina.

Primjera radi, ako je dijete u trenutku počinjenja krivičnog djela imalo 12 godina, rok može početi teći šest godina kasnije, odnosno njegovim punoljetstvom. Primjena ovog pravila zavisi i od zakona koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja djela.

Postoje i krivična djela koja nikada ne zastarijevaju, među kojima su genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini.

Kako prijaviti krivično djelo iz prošlosti?

Građani koji žele prijaviti krivično djelo mogu se obratiti policiji ili nadležnom tužilaštvu, usmeno ili pismeno, bez obaveze angažovanja advokata.

Prilikom prijavljivanja korisno je navesti što preciznije informacije o događaju, uključujući mjesto i približno vrijeme počinjenja, osobe koje su učestvovale te eventualne svjedoke.

Prijavi se mogu priložiti dokumenti, poruke, fotografije, medicinska dokumentacija i drugi dostupni dokazi.

Nakon zaprimanja prijave, tužilac procjenjuje postoje li osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo i da li je nastupila zastarjelost. Ukoliko postoje zakonski uslovi, donosi naredbu o provođenju istrage.

Ako tužilac odluči da neće provoditi istragu, oštećena osoba može podnijeti pritužbu uredu glavnog tužioca.

Iz Kantonalnog tužilaštva TK naglašavaju da građani ne moraju sami utvrđivati je li nastupila zastarjelost.

„Niste sigurni da li je nastupila zastarjelost? Prijavite krivično djelo. O tome odlučuje tužilac“, poručili su iz Tužilaštva TK.

Krivična prijava može se podnijeti Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na adresi Maršala Tita 137 u Tuzli, a građanima je dostupna i elektronska pošta [email protected]. U hitnim slučajevima potrebno je pozvati policiju na broj 122.

Detaljnije informacije dostupne su u edukativnoj brošuri Kantonalnog tužilaštva TK, objavljenoj u oktobru 2026. godine.

Brošuru sa detaljnim informacijama pogledajte OVDJE