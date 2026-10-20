Alija Balijagić pravosnažno osuđen na 40 godina zatvora

Alija Balijagić pravosnažno je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva brata i sestre, Jovana i Milenke Madžgalj, u selu Sokolac kod Bijelog Polja.

Vrhovni sud Crne Gore odbio je žalbe osuđenog i njegovog advokata, čime je potvrđena ranije izrečena kazna za dvostruko ubistvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja.

Odlukom Vrhovnog suda potvrđena je presuda Apelacionog suda iz maja ove godine, kojom je prethodno potvrđena odluka Višeg suda u Bijelom Polju iz decembra 2025. godine. Sud je ocijenio da su žalbe odbrane neosnovane i da je kazna od 40 godina zatvora odgovarajuća težini počinjenih krivičnih djela.

Žrtve su ga ugostile, a nekoliko sati kasnije ih je ubio

Dvostruko ubistvo dogodilo se 25. oktobra 2024. godine u večernjim satima, u selu Sokolac na području Bijelog Polja.

Prema činjenicama utvrđenim tokom sudskog postupka, Balijagić je tog dana došao do kuće Jovana i Milenke Madžgalj predstavljajući se kao lovac. Brat i sestra primili su ga u svoj dom, nakon čega je otišao, ali se nekoliko sati kasnije vratio s lovačkom puškom koju je nezakonito posjedovao.

Ispred kuće postavio je betonski blok kako bi dosegao visinu prozora, a zatim kroz prozor pucao u Jovana Madžgalja. Nakon toga je ispalio još dva hica u njegovu sestru Milenku, koja je pokušavala pozvati policiju.

Vrhovni sud prihvatio je zaključke nižestepenih sudova da je zločin počinjen na podmukao način. U obrazloženju je navedeno da je Balijagić iskoristio povjerenje žrtava, koje nisu očekivale napad niti su imale mogućnost da se odbrane.

Sud odbacio tvrdnje odbrane o uračunljivosti

Tokom postupka odbrana je pokušala osporiti Balijagićevu uračunljivost u trenutku izvršenja krivičnih djela.

Međutim, psihijatrijskim i psihološkim vještačenjem utvrđeno je da Balijagić ima antisocijalni poremećaj ličnosti, ali da ne boluje od duševne bolesti niti ima zaostao duševni razvoj.

Vještaci su zaključili da navedeni poremećaj nije utjecao na njegovu sposobnost razumijevanja postupaka i upravljanja vlastitim ponašanjem. Sud je na osnovu tih nalaza prihvatio zaključak da je u vrijeme izvršenja ubistava bio potpuno uračunljiv.

Odbačeni su i prigovori odbrane koji su se odnosili na rezultate DNK vještačenja i utvrđeno činjenično stanje.

Vrhovni sud Crne Gore zaključio je da je kazna od 40 godina zatvora srazmjerna težini počinjenih djela i stepenu krivice osuđenog te da je neophodna za ostvarivanje svrhe kažnjavanja.