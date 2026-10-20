Stanje na cestama: Magla smanjuje vidljivost, radovi usporavaju saobraćaj

Stanje na cestama u BiH jutros obilježavaju magla i brojni radovi zbog kojih je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, posebno u kotlinama i uz riječne tokove gdje je vidljivost smanjena.

Prema informacijama BIHAMK-a, na više dionica autoceste A-1 saobraćaj se odvija usporeno ili je preusmjeren na suprotnu stranu autoceste. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Radovi na autocesti A-1 i izmjene režima saobraćaja

Zbog radova na zaštiti kosina zatvoren je most Hercegovina na autocesti A-1, u smjeru Počitelj prema Bijači. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, dok je u tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača prema Počitelju, zatvorena preticajna traka.

Na ulazu u tunel Klopče, na dionici Zenica jug prema Zenici sjever, vozila se kreću usporeno zbog sanacije potpornog zida. Dionica autoceste Kakanj prema Lašvi zatvorena je za saobraćaj, a vozila su preusmjerena na suprotnu stranu autoceste, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno.

I dalje je zatvorena poddionica Golubinja prema Nemili, zbog čega se vozila preusmjeravaju na magistralnu cestu M-17. Na dionici Sarajevo zapad prema Lepenici saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku.

Ograničenja i radovi na magistralnim cestama

Na magistralnom putu Brčko prema Bijeljini, zbog proširenja mosta na ulazu u Bijeljinu, na snazi je izmijenjen režim saobraćaja. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u blizini gradilišta, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnim cestama Dobro Polje prema Miljevini i Jablanica prema Blidinju dozvoljen je saobraćaj isključivo vozilima do 3,5 tone.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na dionici Lončari prema Pelagićevu teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička usmjeravaju alternativnim pravcem.

Na prevoju Romanija, na magistralnoj cesti Podromanija prema Sumbulovcu, saobraćaj se odvija usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila.

Jednom trakom saobraća se i na dionicama Izačić prema Bihaću, Skokovi prema Cazinu i Srbljanima, Široki Brijeg prema Posušju, Grude prema Privalju, Mostar prema Čitluku preko brda Hum, Šamac prema Orašju, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva.

Stanje na graničnim prelazima i novi sistem ulaska u EU

Prema posljednjim informacijama BIHAMK-a, na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini nema dužih čekanja za putnička vozila.

Ipak, zbog primjene novog sistema evidentiranja ulaska i izlaska putnika iz Evropske unije, poznatog kao EES, moguća su duža zadržavanja prilikom prelaska granice.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Zimska oprema obavezna od 1. novembra

BIHAMK podsjeća vozače da od 1. novembra u Bosni i Hercegovini počinje zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.

Vozačima se preporučuje da na vrijeme pripreme vozila za zimske uslove, provjere stanje pneumatika i prate informacije o stanju na putevima prije polaska na put.