Pojačan oprez na cestama u BiH, duge kolone na tri granična prelaza

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća bez vanrednih ograničenja, ali vozačima se savjetuje oprez zbog magle u kotlinama i uz riječne tokove, kao i mogućih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina.

Na pojedinim cestama i autocestama saobraćaj je izmijenjen zbog sanacionih radova i izgradnje infrastrukture, a vozačima se preporučuje da poštuju privremenu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.

Izmjene režima saobraćaja zbog radova

Na autocesti A-1 zatvoren je most Hercegovina u smjeru Počitelj–Bijača zbog radova na zaštiti kosina. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, u smjeru Bijača–Počitelj. U tom smjeru, zbog radova u tunelu Hercegovina, zatvorena je preticajna traka i vozila prolaze voznom trakom.

Na dionici A-1 Kakanj–Lašva zatvoren je saobraćaj za sva vozila, a promet je preusmjeren na suprotnu stranu autoceste. Na dionici Sarajevo zapad–Lepenica saobraćaj se zbog radova odvija preticajnom trakom, dok se kod tunela Klopče, na pravcu Zenica jug–Zenica sjever, vozi usporeno zbog sanacije potpornog zida.

Zbog nastavka izgradnje autoceste na poddionici Nemila–Vranduk zatvorena je dionica Golubinja–Nemila, a vozila se preusmjeravaju na magistralnu cestu M-17.

Usporeno se saobraća i na magistralnoj cesti M-5, na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva, gdje se radnim danima od 8 do 16 sati vozila propuštaju naizmjenično. Na dionici Izačić–Bihać, u mjestu Papari, radovi se izvode od 7 do 17 sati, uz saobraćanje jednom trakom.

Radovi su aktuelni i na pravcima Podromanija–Sumbulovac, preko prevoja Romanija, te Mostar–Čitluk–brdo Hum. Na ovim dionicama saobraćaj se odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnoj cesti Brčko–Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu, dok se teža vozila usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na pravcu Lončari–Pelagićevo, putnička vozila koriste alternativni pravac, dok teretna prolaze kroz raskrsnicu uz poštovanje signalizacije. Na dionicama Skokovi–Srbljani, Široki Brijeg–Posušje, Grude–Privalj i Šamac–Orašje, gdje se grade pješačke staze, saobraćaj se na mjestima radova odvija naizmjenično jednom trakom. Usporeno se vozi i na magistralnoj cesti Cazin–Srbljani, u mjestu Gnjilavac, od 7 do 17 sati, osim nedjeljom.

Na cestama Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje saobraćaj je dozvoljen samo vozilima do 3,5 tone.

Obustave na putu prema Igmanu, gužve na granicama

Zbog snimanja filma na regionalnoj cesti Hadžići–Igman danas, 17. oktobra, od 7 do 18.30 sati, kao i u nedjelju, 18. oktobra, od 7 do 12 sati, dolazit će do polusatnih obustava saobraćaja.

Duge kolone putničkih vozila zabilježene su na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradiška i Brod. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju od 10 do 30 minuta.

Zbog primjene novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije, poznatog kao EES, moguća su i duža čekanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila.

Vozače se podsjeća da je od 1. novembra zakonski obavezno posjedovanje zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini, zbog čega je preporučljivo da vozila pripreme na vrijeme.