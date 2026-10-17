Danas u BiH sunčano uz umjerenu oblačnost, temperature do 21 stepen

RTV SLON
Danas oblačno vrijeme najavljuju meteorolozi
Foto: Tuzla/ Gradski park

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno bit će na istoku i sjeveroistoku Bosne, gdje je rijetko moguća i slaba kiša. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove očekuje se magla.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom će se kretati između 0 i 5 stepeni, dok će na jugu zemlje iznositi od 7 do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura bit će između 12 i 18 stepeni, a na jugu do 21 stepen.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike bit će povoljne. Kod većine stanovništva očekuje se bolje raspoloženje, dok bi se tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogle umanjiti.

U Bosni se osjetljivim osobama savjetuje oprez tokom prijepodneva zbog nižih temperatura. U Hercegovini će biti toplije i ugodnije, uz duže sunčane intervale tokom većeg dijela dana. Preporučuje se boravak na otvorenom, po mogućnosti izvan gradskih sredina.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Pred nama hladno jutro: Temperature do minus četiri stepena, moguć i...

BiH

Sutra oblačno i prohladno vrijeme u Bosni, na jugu sunčano

Vijesti

Vrijeme u BiH danas: Stižu oblaci i kiša

Vijesti

Vremenska prognoza za ponedjeljak: Novo naoblačenje, slaba kiša i temperature do...

BiH

Sve više stranih studenata bira BiH: Njihov broj porastao za gotovo...

BiH

Građani BiH moći će blokirati neželjene reklamne pozive i poruke: Uvodi...

Magazin

Perete voće i povrće sodom bikarbonom? Stručnjaci upozoravaju na čestu grešku

Sport

Sloboda ubjedljiva u Mejdanu, Igman Burch savladan

Sport

Veliki uspjeh Dine Beganovića: Vozač bh. porijekla postaje dio Ferrarijevog F1 tima

Tuzla i TK

Dnevnik Crno i Bijelo – 16.10.2026.

Vijesti

Tour of Bosnia and Herzegovina ponovo u svjetskom biciklističkom kalendaru

Učitati više