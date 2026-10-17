Danas u BiH sunčano uz umjerenu oblačnost, temperature do 21 stepen

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno bit će na istoku i sjeveroistoku Bosne, gdje je rijetko moguća i slaba kiša. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove očekuje se magla.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom će se kretati između 0 i 5 stepeni, dok će na jugu zemlje iznositi od 7 do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura bit će između 12 i 18 stepeni, a na jugu do 21 stepen.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike bit će povoljne. Kod većine stanovništva očekuje se bolje raspoloženje, dok bi se tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogle umanjiti.

U Bosni se osjetljivim osobama savjetuje oprez tokom prijepodneva zbog nižih temperatura. U Hercegovini će biti toplije i ugodnije, uz duže sunčane intervale tokom većeg dijela dana. Preporučuje se boravak na otvorenom, po mogućnosti izvan gradskih sredina.