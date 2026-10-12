Vrijeme u BiH danas: Stižu oblaci i kiša

Vrijeme u BiH danas: Stiže naoblačenje i kiša, temperature do 22 stepena

Vrijeme u BiH danas će obilježiti postepeno naoblačenje sa sjeverozapada, koje će u drugom dijelu dana donijeti slabu kišu u pojedine dijelove Bosne. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), temperature će biti relativno niske, dok se na jugu zemlje očekuju toplije i ugodnije vremenske prilike.

Tokom prijepodneva bit će uglavnom suho, a od sredine dana do večernjih sati u Bosni se očekuje povećanje oblačnosti uz povremene slabe padavine. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature zraka kretat će se između 3 i 8 stepeni, dok će na jugu zemlje biti toplije, uz vrijednosti od 10 do 14 stepeni.

Najviša dnevna temperatura iznosit će uglavnom od 11 do 17 stepeni, a na jugu zemlje živa u termometrima mogla bi dostići 22 stepena.

Biometeorološka prognoza povoljnija nego prethodnih dana

Biometeorološke prilike danas će biti nešto povoljnije u odnosu na protekli period. Kod većine stanovništva očekuje se bolje raspoloženje, dok bi se zdravstvene tegobe povezane s vremenskim promjenama kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale postepeno smanjivati.

Osjetljivijim osobama savjetuje se oprez tokom prijepodneva zbog moguće pojave magle i povećane vlažnosti zraka, što može izazvati manje poteškoće.

Na jugu zemlje vremenske prilike bit će ugodnije već od jutarnjih sati, uz više sunčanih intervala i više temperature.

Prema prognozi FHMZ-a, vrijeme u BiH danas donosi osjetniju razliku između sjevernih i južnih područja, uz promjenjivu oblačnost i mogućnost slabe kiše u Bosni.