Vremenska prognoza za Tuzlu: Oblačno vrijeme, moguća kiša i pljuskovi

Vremenska prognoza za Tuzlu danas donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost kiše i lokalnih pljuskova. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, jutros je u Tuzli izmjereno 12 stepeni Celzijusa, dok će se dnevne temperature u Bosni i Hercegovini kretati između 17 i 23 stepena.

U većem dijelu zemlje jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u pojedinim dijelovima Hercegovine te na sjeveru i sjeverozapadu Bosne.

Tokom dana očekuje se nastavak nestabilnih vremenskih prilika, uz kišu i lokalne pljuskove koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Na sjeveru zemlje puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, dok će u ostalim područjima prevladavati južni i jugoistočni.

Vremenska prognoza za Tuzlu i ostatak BiH

Prema jutrošnjim mjerenjima u osam sati, temperatura zraka u Tuzli iznosila je 12 stepeni, dok je u Gradačcu izmjereno 14 stepeni Celzijusa.

Najniža jutarnja temperatura zabilježena je na Sokocu, gdje je izmjereno devet stepeni. U Sarajevu i Bijeljini temperatura je iznosila 14, u Livnu 15, Trebinju 17, a u Mostaru 18 stepeni.

Dnevne temperature širom Bosne i Hercegovine kretat će se od 17 do 23 stepena Celzijusa.

U Sarajevu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe kiše u poslijepodnevnim i noćnim satima. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 21 stepen.

Biometeorološke prilike nepovoljne za hronične bolesnike

Biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini ostat će promjenljive zbog pogoršanja vremena koje će se s juga i jugozapada postepeno širiti prema ostalim dijelovima zemlje.

Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće je pojačavanje tegoba, posebno tokom poslijepodnevnih i noćnih sati.

Nepovoljnije biometeorološke prilike očekuju se u Hercegovini i Krajini, gdje su prognozirane obilnije padavine.

Građanima, posebno osobama osjetljivim na vremenske promjene, preporučuje se smanjenje zahtjevnijih fizičkih aktivnosti i prilagođavanje dnevnih obaveza vremenskim uslovima.