Vremenska prognoza za danas, ponedjeljak, 23. novembar, donosi hladno i oblačno vrijeme u Tuzli, Tuzlanskom kantonu i većem dijelu Bosne i Hercegovine.

Prijepodne se očekuju padavine, dok će u drugom dijelu dana doći do njihovog prestanka i djelimičnog razvedravanja.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, jutros je u nižim područjima zemlje registrovana kiša, dok u višim predjelima padaju snijeg i susnježica. U sedam sati temperatura zraka u Tuzli iznosila je 3 stepena Celzijusa, koliko je izmjereno i u Gradačcu.

Vrijeme u Tuzli i Tuzlanskom kantonu

U Tuzli će danas preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz kišu tokom prijepodneva. Prema prognozi FHMZ-a, u poslijepodnevnim satima očekuje se prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, a temperatura zraka kretat će se uglavnom između 3 i 5 stepeni Celzijusa.

Slične vremenske prilike očekuju se i u ostalim dijelovima Tuzlanskog kantona, uključujući Živinice, Lukavac, Gračanicu, Gradačac i Srebrenik. U višim predjelima kantona moguća je susnježica ili snijeg, posebno tokom prijepodneva.

Vjetar će biti umjeren do jak, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a njegovo slabljenje očekuje se u drugom dijelu dana.

Vremenska prognoza za ostatak BiH

U ostatku Bosne i Hercegovine danas će također preovladavati oblačno i hladno vrijeme. U nižim predjelima Bosne očekuje se kiša, dok će u planinskim i višim područjima padati snijeg ili susnježica.

U Sarajevu će prijepodne biti pretežno oblačno s kišom, uz temperaturu oko 3 stepena. U Hercegovini se očekuju kišne padavine, ali će temperature biti nešto više nego u Bosni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dnevne temperature u većem dijelu zemlje kretat će se između 2 i 6 stepeni, dok će na jugu dosezati od 9 do 14 stepeni Celzijusa.

U drugoj polovini dana padavine će postepeno prestajati, uz djelimično smanjenje oblačnosti i slabljenje sjevernog i sjeverozapadnog vjetra.

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U utorak se u Tuzli očekuje stabilnije i pretežno vedro vrijeme, ali uz hladno jutro. Prema prognozi FHMZ-a, jutarnja temperatura mogla bi se spustiti na minus 2 stepena, dok će dnevna iznositi oko 4 stepena Celzijusa.

U srijedu se ponovo očekuje povećanje oblačnosti, uz mogućnost kiše i temperature u Tuzli do 6 stepeni.