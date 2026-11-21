Vremenska prognoza za BiH za sutra najavljuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, koja će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Očekuju se i povremeno jaki udari vjetra, posebno tokom noći, dok će dnevne temperature dostizati 16 stepeni.

U prijepodnevnim satima slaba kiša ili lokalni pljuskovi mogući su ponegdje na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine. Poslijepodne i tokom noći padavine se očekuju širom zemlje, a najveće količine kiše prognozirane su na sjeveru Hercegovine.

Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Tokom noći u Hercegovini te zapadnim i istočnim područjima Bosne mogući su povremeno jaki udari vjetra.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 2 do 8 stepeni, a na jugu do 10. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 10 do 16 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka prognoza: Moguće tegobe kod hroničnih bolesnika

Nakon svježijeg i mjestimično maglovitog jutra, tokom dana očekuje se porast temperature, ali i povećanje vjerovatnoće za kišu, naročito na jugu i jugozapadu zemlje.

U drugom dijelu dana kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće je pojačavanje tegoba zbog promjene vremenskih prilika.

Osjećaj povećane vlažnosti zraka bit će izraženiji tokom večernjih i noćnih sati.