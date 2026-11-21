Grijalice tokom hladnijih dana rade duže i troše mnogo električne energije, zbog čega je važno obratiti pažnju na način njihovog priključivanja i korištenja. Vatrogasne službe upozoravaju da se ovi uređaji ne bi trebali uključivati u produžne kablove i razdjelnike, već direktno u zidnu utičnicu.

Prema preporukama američke vatrogasne uprave, produžni kablovi nisu namijenjeni dugotrajnom opterećenju kakvo stvaraju grijalice. Njihovo pregrijavanje može dovesti do kratkog spoja, a u najgorem slučaju i do požara.

Posebno je važno da grijalica bude priključena samostalno, bez drugih uređaja na istoj utičnici. Također, preporučuje se da oko nje bude najmanje 90 centimetara slobodnog prostora. Zavjese, odjeća, posteljina, namještaj i papir ne smiju se nalaziti u neposrednoj blizini izvora toplote.

Obratite pažnju na temperaturu utikača

Tokom korištenja povremeno provjerite utikač i zidnu utičnicu. Ako primijetite da su topli ili vrući, grijalicu odmah isključite i zatražite pregled električnih instalacija od stručne osobe.

Jednako je važno da grijalica ne ostaje uključena bez nadzora. Vatrogasci savjetuju da se uređaj isključi svaki put kada napuštate prostoriju, kao i prije odlaska na spavanje.

Ako se utičnica ne nalazi na odgovarajućem mjestu, sigurnije je premjestiti grijalicu nego koristiti produžni kabl. Ukoliko je potrebno dodatno priključno mjesto, njegovu ugradnju treba prepustiti kvalifikovanom električaru.

Iako su navedene preporuke zasnovane na smjernicama američkih vatrogasnih službi, stanje električnih instalacija u svakom domaćinstvu zahtijeva posebnu pažnju. Zbog toga je važno provjeriti ispravnost utičnica i instalacija, posebno tokom zimskih mjeseci kada su električni uređaji za zagrijavanje češće u upotrebi.