Notarske usluge u FBiH od četvrtka, 26. novembra, bit će skuplje, a građani će više plaćati ovjere potpisa, kopije dokumenata, kupoprodajne ugovore, punomoći i testamente. Nove cijene predviđene su Tarifom o nagradama i naknadama notara, koja donosi značajna povećanja pojedinih usluga, posebno onih povezanih s prometom nekretnina.

Novu tarifu donijelo je Federalno ministarstvo pravde na prijedlog Notarske komore Federacije BiH. Objavljena je 18. novembra u Službenim novinama FBiH, broj 91/26, a njenom primjenom prestaje važiti dosadašnja tarifa iz 2021. godine.

Vrijednost jednog tarifnog boda iznosi jednu konvertibilnu marku, dok se na propisane naknade obračunava i PDV.

Koliko će koštati notarska obrada kupoprodajnih ugovora?

Jedno od najvećih povećanja odnosi se na obradu ugovora o kupoprodaji nekretnina. Visina naknade zavisi od vrijednosti stana, kuće ili druge nekretnine koja je predmet kupoprodaje.

Za stan vrijedan 150.000 KM notarska obrada ugovora koštat će 420 KM bez PDV-a, umjesto dosadašnjih 350 KM.

Ako nekretnina vrijedi 200.000 KM, naknada raste sa 350 na 480 KM bez PDV-a, što predstavlja povećanje od 130 KM.

Za kupoprodajni ugovor kojim se prenosi vlasništvo nad nekretninom vrijednom 300.000 KM nova naknada iznosit će 540 KM, dok je prema ranijoj tarifi bila 380 KM.

Dodatni troškovi predviđeni su ukoliko stranka zatraži da notar sastavi i podnese prijedlog za upis vlasništva u zemljišne knjige. Ova usluga naplaćuje se u visini 25 posto osnovne nagrade, ali ne manje od 150 i ne više od 1.000 KM.

Tako će za stan vrijedan 200.000 KM obrada ugovora i podnošenje prijedloga za zemljišnoknjižni upis ukupno iznositi 630 KM bez PDV-a, odnosno 737,10 KM s PDV-om. Eventualne administrativne takse i drugi troškovi nisu uključeni u ovaj iznos.

Ovjera potpisa poskupljuje sa četiri na sedam KM

Nove cijene osjetit će i građani koji kod notara dolaze zbog jednostavnijih administrativnih poslova.

Ovjera jednog potpisa fizičke osobe koštat će sedam KM, dok je dosadašnja cijena bila četiri KM. Nova naknada odnosi se na najviše dva primjerka iste isprave, a za svaki dodatni primjerak naplaćuje se 3,50 KM po potpisu.

Za ovjeru potpisa zastupnika pravnog lica na jednom primjerku dokumenta bit će potrebno izdvojiti 14 KM, umjesto dosadašnjih pet KM.

Poskupljuje i ovjera fotokopija dokumenata. Za dokument do dvije stranice naknada raste sa četiri na šest KM, dok će se svaka dodatna stranica naplaćivati po dvije KM.

To znači da će ovjera kopije dokumenta od četiri stranice koštati deset KM bez PDV-a.

Punomoći i testamenti znatno skuplji

Veće naknade predviđene su i za građane koji kod notara sastavljaju punomoći za raspolaganje nekretninama.

Notarska obrada punomoći za prodaju nekretnine ubuduće će koštati od 100 do 300 KM, zavisno od vrijednosti nekretnine. Prema dosadašnjoj tarifi, naknada je iznosila 30 KM po davaocu punomoći.

Značajno se povećava i cijena sastavljanja testamenta. Umjesto dosadašnjih 120 KM, nova tarifa predviđa naknade od 200 do 800 KM.

Za obradu predugovora naplaćivat će se polovina osnovne nagrade utvrđene prema vrijednosti pravnog posla, pri čemu naknada ne može biti manja od 200 niti veća od 2.000 KM.

Kod aneksa ugovora primjenjuje se sličan način obračuna, uz minimalnu naknadu od 200 i maksimalnu od 1.000 KM.

Veći troškovi i za osnivanje firmi

Poskupljenje notarskih usluga obuhvatit će i privrednike koji osnivaju preduzeća ili zaključuju druge pravne poslove.

Notarska obrada osnivačkog akta privrednog društva, koja je ranije iznosila 150 KM, prema novoj tarifi koštat će najmanje 300 KM. Konačan iznos zavisit će od visine osnovnog kapitala.

Kada u pravnom poslu učestvuje pravno lice ili poduzetnik, predviđena je dodatna naknada od 30 KM po takvoj stranci.

Ako notar na zahtjev stranke sastavlja i podnosi prijavu za upis pravnog posla u sudski registar, dodatno se obračunava 25 posto osnovne nagrade, najmanje 225 i najviše 1.000 KM.

Notarske usluge u FBiH od 26. novembra prema novoj tarifi

Notari će i prema novim pravilima biti obavezni izdavati specificirane račune ili potvrde na kojima moraju biti jasno navedene sve naplaćene usluge i pripadajući troškovi.

Za primjenu novih cijena mjerodavan je datum obavljanja notarske usluge, što znači da će se nova tarifa primjenjivati na poslove izvršene od četvrtka, 26. novembra.

Građani koji do tog datuma budu obavili notarsku uslugu plaćat će naknade prema dosadašnjoj tarifi, dok će se nakon početka primjene novih pravila obračunavati povećani iznosi.