Tijesto se lijepi za ruke i radnu površinu čak i kada ste pažljivo pratili recept? Ovaj problem čest je prilikom pripreme hljeba, pita i peciva, a mnogi ga pokušavaju riješiti dodavanjem novih količina brašna. Međutim, upravo taj postupak može pokvariti strukturu tijesta i učiniti ga tvrdim nakon pečenja.

Ljepljivost tijesta ne mora značiti da ste pogriješili prilikom pripreme. Najčešći uzroci su prevelika količina vode, nedovoljno razvijen gluten ili činjenica da brašno još nije upilo svu tečnost.

Zbog toga je prije dodavanja brašna najbolje pokušati nekoliko jednostavnih postupaka koji mogu poboljšati teksturu tijesta.

Zašto se tijesto lijepi za ruke i kako to spriječiti?

Svježe zamiješano tijesto često je mekano i ljepljivo jer brašnu treba određeno vrijeme da upije vodu.

Umjesto da odmah dodajete brašno, preporučuje se da tijesto nakon početnog miješanja pokrijete i ostavite da odmori. Već nakon 20 do 30 minuta njegova struktura može postati znatno pogodnija za daljnju obradu.

Tokom mirovanja brašno nastavlja upijati tečnost, a gluten se postepeno razvija, što olakšava mijesenje i oblikovanje.

Dodavanje previše brašna može poremetiti omjer sastojaka, pa će tijesto postati suho, tvrđe i manje elastično.

Odmaranje tijesta može biti važnije od dugog mijesenja

Jedna od čestih grešaka jeste pretjerano mijesenje u pokušaju da tijesto prestane biti ljepljivo.

Kod mnogih vrsta tijesta dovoljno je napraviti kratku pauzu, a zatim nastaviti mijesiti ili ga nekoliko puta lagano presaviti.

Tako se gluten može dodatno razviti bez potrebe za stalnim dodavanjem brašna.

Posebno je važno da tijesto tokom odmaranja bude pokriveno kuhinjskom krpom ili folijom kako se njegova površina ne bi isušila.

Mokre ruke i malo ulja olakšavaju rad

Ako se tijesto i nakon odmaranja lijepi za prste, pomoći može blago kvašenje ruku vodom.

Ovaj postupak posebno je koristan kod mekših tijesta za hljeb, jer sprečava lijepljenje bez mijenjanja omjera brašna i vode.

Za odvajanje tijesta od radne površine može se koristiti kuhinjski strugač, kojim se masa podiže bez pretjeranog razvlačenja i kidanja.

Prilikom pripreme tijesta za pite često je praktičnije ruke i radnu površinu premazati manjom količinom ulja nego stalno dodavati brašno.

Koliko vode treba dodati prilikom pripreme tijesta?

Količina vode jedan je od najvažnijih faktora koji određuju strukturu tijesta.

Različite vrste brašna ne upijaju jednaku količinu tečnosti, zbog čega tijesto može biti ljepljivo čak i kada su svi sastojci odmjereni prema receptu.

Na konačan rezultat mogu uticati i vlažnost brašna, temperatura prostorije te način mijesenja.

Zato je vodu najbolje dodavati postepeno, posebno kada prvi put koristite određenu vrstu brašna ili isprobavate novi recept.

Ako je tijesto i nakon odmaranja i pravilnog mijesenja previše mekano za oblikovanje, tada se može dodati manja količina brašna, postepeno i uz provjeravanje njegove strukture.