Evo kako da vam tijesto ostane mehko i svježe nekoliko dana

Kiflice, pereci, štapići i druga peciva od dizanog tijesta često se stvrdnu već nakon jednog dana, posebno ako ostanu nepokrivena čim izađu iz rerne.

Taj problem lako se izbjegne ako se primijeni jednostavan trik profesionalnih pekara.

Šta pekari dodaju u brašno prije miješenja

Prije nego što počnu mjesiti tijesto, pekari u brašno dodaju malo kukuruznog škroba, poznatog i kao gustin, te malo običnog griza koji se često koristi u prehrani djece.

Na jedan kilogram brašna dodaje se puna kašika kukuruznog škroba i ravna kašičica griza. Ova dva sastojka bitno utiču na teksturu tijesta i produžuju njegovu svježinu.

Kako škrob i griz mijenjaju tijesto

Kukuruzni škrob čini tijesto lakšim i prozračnijim, pa se peciva duže zadržavaju mekima.

S druge strane, mala količina griza apsorbira višak vlage u tijestu, što sprječava da se peciva brzo stvrdnu.

Kada se ova dva sastojka spoje s običnim pšeničnim brašnom, tijesto ostaje meko i nakon nekoliko dana, gotovo kao da je tek ispečeno.