Sjeckanje luka bez suza: Jednostavan trik koji mijenja kuhanje iz korijena

Edina Rizvić Aščić
Foto: Pexels/ Ilustrativna fotografija sjeckanja luka

Seckanje luka bez suza moguće je uz jednostavan trik koji sve češće koriste i profesionalni kuhari, a koji u potpunosti mijenja iskustvo pripreme hrane u kuhinji.

Peckanje očiju i suze, koje su godinama smatrane neizbježnim dijelom kuhanja, sada mogu postati prošlost zahvaljujući maloj promjeni u okruženju oko daske za sječenje.

Tajna se krije u mokrom ubrusu

Prije nego što nož dotakne luk, dovoljno je nakvasiti običan papirni ubrus vodom, a još bolji efekat postiže se dodavanjem nekoliko kapi sirćeta.

Ubrus se zatim postavlja tik uz dasku za sječenje. Vlaga i blaga kiselina djeluju kao magnet za iritirajuće gasove koje luk ispušta prilikom rezanja, sprječavajući ih da dođu do očiju.

Na taj način seckanje luka postaje brz i rutinski posao, bez nelagode i suza.

Zašto je seckanje luka ovim metodom efikasno

Seckanje luka izaziva hemijsku reakciju u kojoj dolazi do pucanja ćelija i oslobađanja enzima koji proizvode gas poznat kao sin-propantial-S-oksid.

Taj gas instinktivno traži vlagu, a najbliži izvor su upravo oči. Kada se mokri ubrus nalazi u neposrednoj blizini, gas se veže za vlagu na papiru prije nego što stigne do lica.

Dodatni efekat može se postići ako se oštrica noža povremeno ispere hladnom vodom tokom rada, čime se količina oslobođenog gasa dodatno smanjuje.

Trik koji profesionalci koriste svakodnevno

Iako je metoda s ubrusom idealna za kućne uslove, profesionalni kuhari posebnu pažnju posvećuju oštrini noža.

Tup nož gnječi luk umjesto da ga čisto reže, što dovodi do oslobađanja znatno veće količine iritirajućih supstanci. Oštar nož omogućava brže i preciznije sječenje, uz minimalnu iritaciju.

Kako dodatno smanjiti iritaciju prilikom sjeckanja

Sjeckanje luka može biti još lakše ako se luk prije upotrebe ohladi u frižideru ili kratko stavi u zamrzivač, jer niska temperatura usporava hemijske reakcije.

Također je preporučljivo da se korijen luka ostavi za sam kraj, s obzirom na to da sadrži najveću koncentraciju sumpornih jedinjenja. Uključivanje kuhinjske ventilacije ili aspiratora dodatno pomaže jer se gasovi fizički odvode dalje od lica.

Primjena ovih savjeta ne zahtijeva posebnu opremu niti dodatno vrijeme, a rezultati su vidljivi odmah. Seckanje luka bez suza donosi novo olakšanje u svakodnevnom kuhanju i omogućava da fokus ostane na okusu jela, a ne na brisanju očiju.

Mirisi domaće kuhinje tada ostaju čisto zadovoljstvo, bez drame i suza koje su nekada bile neizbježne. Ovaj jednostavan trik nije samo praktičan savjet, već mali korak ka potpunoj kontroli nad vlastitom kuhinjom.

 

