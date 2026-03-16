Je li proklijali češnjak siguran za jelo i treba li ga baciti

Češnjak se često naziva prirodnim antibiotikom i jednim od najpoznatijih saveznika imuniteta, a uz to ima i niz drugih blagotvornih djelovanja na organizam. Ipak, mnogi se pitaju da li je sigurno koristiti češnjak kada počne klijati ili ga je bolje baciti.

Za razliku od krompira, kod kojeg proklijale klice mogu ukazivati na povećanu količinu štetnog spoja solanina, kod češnjaka takva opasnost ne postoji. Solanin je alkaloidni spoj koji se u većim koncentracijama može naći u zelenom ili proklijalom krompiru i može izazvati probavne tegobe ili glavobolju, zbog čega se takve klice obično uklanjaju.

Kod češnjaka situacija je drugačija. Proklijali češnjak nije štetan za zdravlje, a pojedina istraživanja sugeriraju da čak može sadržavati i veću količinu antioksidansa u odnosu na svježi češnjak.

Češnjak obično počinje klijati zbog starosti ili nepravilnog skladištenja, najčešće kada je izložen većoj količini vlage. Slično se događa i s lukom, koji u takvim uslovima također počinje razvijati izdanke.

Iako su izdanci sigurni za konzumaciju, mogu imati nešto gorči okus. Ta gorčina najviše dolazi do izražaja kada se češnjak jede sirov, dok je u kuhanim ili pečenim jelima gotovo neprimjetna.

Ako ga ne želite koristiti u kuhinji, proklijali češnjak možete i posaditi, jer se iz njega mogu razviti nove glavice.

Kako bi se spriječilo klijanje, češnjak i luk najbolje je čuvati na hladnom i tamnom mjestu uz dobru cirkulaciju zraka. Važno je i da se ne drže u blizini voća poput jabuka, krušaka, marelica, breskvi, šljiva, banana, kivija ili manga, jer ono oslobađa etilen, plin koji ubrzava sazrijevanje i može potaknuti klijanje.