Ovako prženi luk neće vam teško pasti na stomak

Mnogi obožavaju miris dinstanog luka koji ispunjava kuhinju i najavljuje domaći ručak, ali se često dogodi da nakon obroka ostane osjećaj težine i nadutosti.

Rješenje je jednostavno i ne traži posebne sastojke. Dovoljna je jedna kap blage kiseline u pravom trenutku dok se luk prži, kako bi bio lakši za stomak i prijatniji za varenje.

Zašto luk nekima teško pada

Tokom termičke obrade iz luka se oslobađaju sumporna jedinjenja koja mogu izazvati nelagodu kod osjetljivijih osoba. Dok su starije generacije često savjetovale dinstanje na masti radi boljeg ukusa, savremeni pristup ishrani donosi trik koji utiče i na probavljivost.

Balansiranje pH vrijednosti tokom prženja može ublažiti težinu koju luk ostavlja nakon obroka. Upravo tu na scenu stupa jabukovo sirće ili svježe cijeđeni limunov sok.

U čemu je tajna

Iako neki posežu za sodom bikarbonom, mnogo suptilnije rješenje nalazi se u maloj količini kiseline. Kada se luk prži, njegovi prirodni šećeri počinju da se karamelizuju, ali se istovremeno koncentrišu materije koje mogu podstaći žgaravicu.

Jedna kap jabukovog sirćeta ili nekoliko kapi limunovog soka mijenjaju taj proces. Kiselina pomaže razgradnju vlakana koja su teža za probavni trakt, ističe prirodnu slatkoću luka i omogućava mu da se bolje uklopi s ostalim sastojcima. Osim toga, luk brže omekša i postane staklast, uz manji rizik da zagori.

Kako pravilno primijeniti trik

Ulje zagrijte na umjerenoj temperaturi, nikako na najjačoj vatri. Dodajte sitno sjeckani luk i odmah ga blago posolite, jer so pomaže da se izvuče vlaga. Kada luk postane providan i počne lagano da se karamelizuje, dodajte samo jednu kap jabukovog sirćeta ili malo limunovog soka. Promiješajte i nastavite dinstanje još dvije do tri minute, dok kiselina ne ispari, a luk ne postane mekan i sjajan.

Savjet koji su znale nene

Ovaj trik prenosi se generacijama. Nene su znale da male promjene u pripremi mogu učiniti obrok lakšim i prijatnijim za cijelu porodicu. Dodavanje jedne kapi kiseline u pravom trenutku može pomoći da jelo zadrži pun ukus, a da stomak ostane miran.

Sljedeći put kada budete pripremali gulaš, sos ili bilo koje jelo koje počinje dinstanim lukom, isprobajte ovu jednostavnu metodu. Razlika se osjeti i u okusu i u probavi, a cijeli postupak traje svega nekoliko sekundi.