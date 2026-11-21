Cijene stanova u BiH nastavljaju rasti, a prosječna cijena kvadratnog metra novogradnje u trećem kvartalu 2026. godine dostigla je 3.238 KM. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, stanovi su za 8,2 posto skuplji nego u istom periodu prošle godine.

Rast cijena zabilježen je i u poređenju s prosjekom za cijelu 2025. godinu, kada su novi stanovi bili za pet posto jeftiniji nego u periodu od jula do septembra ove godine.

Uprkos višim cijenama, broj prodatih stanova nije smanjen. Tokom trećeg kvartala u Bosni i Hercegovini prodato je 1.176 novih stanova, ukupne korisne površine 64.321 kvadratni metar.

Koliko danas košta stan od 50 ili 60 kvadrata?

Prema prosječnoj cijeni od 3.238 KM po kvadratnom metru, za stan površine 50 kvadrata potrebno je izdvojiti približno 161.900 KM.

Stan od 60 kvadratnih metara u prosjeku košta 194.280 KM, dok bi za nekretninu površine 70 kvadrata kupac morao izdvojiti oko 226.660 KM.

Riječ je o okvirnim iznosima izračunatim na osnovu državnog prosjeka. Stvarne cijene razlikuju se zavisno od grada, lokacije, kvaliteta gradnje i drugih karakteristika nekretnine.

Prodaja novih stanova također bilježi rast

Prema statističkim podacima, broj prodatih novih stanova u trećem kvartalu 2026. godine povećan je za 0,6 posto u odnosu na isti period prošle godine.

U poređenju s prosječnim kvartalnim brojem prodatih stanova tokom 2025. godine, rast je znatno izraženiji i iznosi 11,1 posto.

Podaci za prvih devet mjeseci ove godine pokazuju da je prosječna cijena prodatih novih stanova povećana za 11,7 posto u odnosu na isti period 2025. godine.

Šta najviše utiče na cijene stanova u BiH?

Najveći dio cijene novogradnje čine troškovi gradnje i dobit izvođača. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, na ovu stavku otpada 1.954 KM po kvadratnom metru, odnosno 60,4 posto ukupne cijene.

Ostali troškovi, uključujući porez na dodanu vrijednost, iznose 910 KM po kvadratu, što predstavlja približno 28 posto cijene.

Na građevinsko zemljište otpada preostalih 374 KM po kvadratnom metru, odnosno oko 11,6 posto.

Statistički podaci odnose se na prodate nove stanove, a ne na cjelokupno tržište nekretnina, koje uključuje i starogradnju. Zbog toga prosječna cijena od 3.238 KM ne predstavlja nužno iznos po kojem se stanovi prodaju u svakom gradu Bosne i Hercegovine.