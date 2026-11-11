Digitalna transformacija BiH: Građani bi sve više usluga mogli završavati bez odlaska na šalter

Digitalna transformacija BiH bila je glavna tema međunarodne konferencije NEXT Digital Government 2026, održane danas u Sarajevu u organizaciji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA). Predstavnici domaćih i međunarodnih institucija razgovarali su o tome kako postojeću digitalnu infrastrukturu iskoristiti za jednostavnije administrativne postupke i dostupnije elektronske usluge građanima.

Drugo izdanje konferencije, održano pod nazivom „Transformacija javne uprave“, okupilo je predstavnike svih nivoa vlasti, diplomatskog kora, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i tehnološkog sektora.

Direktor IDDEEA-e Almir Badnjević istakao je da Bosna i Hercegovina već ima važne temelje za modernizaciju javne uprave, među kojima su digitalni identitet, kvalifikovani elektronski potpis i infrastruktura za sigurnu razmjenu podataka između institucija.

Njihovim povezivanjem građanima bi se omogućilo jednostavnije ostvarivanje prava i korištenje javnih usluga, bez potrebe da više puta dostavljaju dokumente koje institucije već posjeduju.

Digitalna transformacija BiH: Manje papirologije, više elektronskih usluga

Jedna od centralnih tema konferencije bila je mogućnost da građani sve veći broj administrativnih poslova obavljaju elektronskim putem, bez fizičkog dolaska na šaltere.

Na panelu „Od šaltera do klika“ učestvovali su, između ostalih, ministar pravde BiH Davor Bunoza, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica, načelnica Općine Novo Sarajevo Benjamina Karić i predstavnici pravosudnih i drugih institucija.

Razgovarano je o primjeni digitalnog identiteta, elektronskog potpisa i sigurnoj razmjeni podataka, uz naglasak na smanjenje administrativnih opterećenja za građane i privredu.

U uvodnom dijelu konferencije učesnicima su se obratili i šef Misije OSCE-a u BiH Rick Holtzapple, ambasadorica Španije María Molina Álvarez de Toledo te ambasador Austrije Georg Diwald, koji su izrazili podršku daljnjoj digitalizaciji javnih usluga.

Sigurnost podataka i novi digitalni projekti

Posebna pažnja posvećena je sigurnosti digitalne infrastrukture i zaštiti podataka građana. U okviru panela „Digitalni suverenitet“ razmatrani su izazovi kibernetičke sigurnosti, upravljanja informacionim sistemima i jačanja kapaciteta institucija.

Digitalna transformacija BiH, kako je istaknuto tokom konferencije, ne podrazumijeva samo uvođenje elektronskih dokumenata nego i razvoj pouzdanih sistema koji će omogućiti bržu komunikaciju između institucija.

U posebnom programskom segmentu „Predstavite svoj digitalni izazov“ predstavljeni su procesi koje pojedine institucije planiraju digitalizovati u narednih 12 mjeseci.

Među njima su licenciranje radiofrekvencijskog spektra te poslovi vezani za statistiku građevinarstva i turizma. Predstavljeni su i primjeri digitalizacije iz Češke, dok su tokom poslovnih sastanaka razmatrane mogućnosti saradnje s tehnološkim partnerima.

Iz IDDEEA-e poručuju da Bosna i Hercegovina već raspolaže značajnom digitalnom infrastrukturom, ali da je potrebno intenzivnije povezivanje institucija i razvoj konkretnih elektronskih usluga koje će građanima olakšati svakodnevne administrativne postupke.