Mostarac oteo pištolj policajcu, prijetio pucnjavom

Mostar: Džavidu Šunji (45) određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je tokom policijske intervencije oteo službeni pištolj policajcu, uperio ga prema policijskim službenicima i zaprijetio da će pucati.

Nakon incidenta pobjegao je s mjesta događaja, iako je na jednoj ruci imao policijsku lisicu.

Prema informacijama Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, sve se dogodilo 3. novembra oko 20:15 sati u Ulici don Ivana Musića u Mostaru, gdje su policajci intervenisali nakon prijave jednog građanina.

Osumnjičeni je, prema navodima Tužilaštva, najprije vrijeđao i prijetio osobi zbog koje je policija pozvana, a potom pokušao pobjeći. Policijski službenici ubrzo su ga sustigli i kod njega pronašli nedozvoljene narkotičke supstance i noževe.

Prilikom pokušaja hapšenja Šunjo je pružao fizički otpor, vrijeđao policajce i zamahivao rukama prema njima, zbog čega su pojedini službenici pali na tlo.

Tokom naguravanja uspio je jednom policajcu oduzeti službeni pištolj, koji je potom uperio prema policijskim službenicima uz prijetnju da će pucati. Nakon toga udaljio se s mjesta događaja s lisicom na desnoj ruci.

Tužilaštvo ga sumnjiči i da je 4. novembra u kući koju koristi u istoj ulici uzgajao tri stabljike kanabisa u plastičnim posudama, s namjerom njihove daljnje prodaje.

Općinski sud u Mostaru prihvatio je prijedlog Tužilaštva i 7. novembra odredio pritvor u trajanju do mjesec dana, zbog opasnosti od bijega i mogućnosti ponavljanja krivičnog djela.

Iz Tužilaštva HNK navode da je osumnjičeni višestruki povratnik u činjenju krivičnih djela. Tereti se za sprečavanje službene osobe u obavljanju službene radnje, napad na službenu osobu u obavljanju poslova sigurnosti te neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

Istragu o svim okolnostima događaja nastavlja Tužilaštvo HNK u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova HNK i Policijskom upravom Mostar.