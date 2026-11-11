U petak potpisivanje ugovora o stipendijama za studente iz boračke kategorije

Potpisivanje ugovora o stipendijama za studente iz boračke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025/2026. godinu po ponovljenom konkursu bit će održano u petak, 13. novembra, u Tuzli, saopćeno je iz kantonanog ministarstva za boračka pitanja.

Potpisivanje je zakazano za 13 sati u Kongresnoj sali Bosanskog kulturnog centra „Husinski rudar“, u ulici Mije Keroševića Guje 3.

Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju dužni su doći u predviđenom terminu i prilikom potpisivanja ugovora dati ličnu kartu na uvid.

Studentima koji iz opravdanih razloga ne budu mogli prisustvovati potpisivanju bit će omogućeno naknadno potpisivanje ugovora, ali isključivo uz dostavljanje odgovarajućeg pisanog dokaza nadležnog organa.

Kao opravdani razlozi navode se bolest, uz potvrdu javne zdravstvene ustanove, ili ranije zakazan ispit, uz odgovarajuću potvrdu fakulteta.

Studenti koji ne pristupe potpisivanju u zakazanom terminu, a ne dostave dokaz o opravdanom izostanku, neće imati mogućnost naknadnog potpisivanja ugovora prema uslovima navedenim u obavještenju.