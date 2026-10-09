Objavljene preliminarne rang-liste za stipendije boračke populacije u TK

RTV SLON
Objavljene konačne rang liste: Poznato ko dobija sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje u TK
Foto: Ministarstvo za boračka pitanja TK

Preliminarne rang-liste za stipendije boračke populacije u Tuzlanskom kantonu objavljene su u četvrtak, 8. oktobra, nakon provedenog ponovljenog javnog konkursa za školsku i studijsku 2025/2026. godinu.

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je rezultate razmatranja prijava za dodjelu stipendija braniocima Bosne i Hercegovine i djeci branilaca.

Liste je sačinila Komisija za razmatranje prijava, u skladu s Odlukom o utvrđivanju uvjeta, ograničenja, kriterija i postupka dodjele stipendija braniteljima Bosne i Hercegovine i djeci branitelja, objavljenom u Službenim novinama Tuzlanskog kantona.

Riječ je o ponovljenom javnom konkursu koji se odnosi na školsku i studijsku 2025/2026. godinu, a preliminarne rang-liste omogućavaju prijavljenim kandidatima da provjere rezultate postupka bodovanja i razmatranja njihovih prijava.

Kandidati koji su učestvovali na ponovljenom konkursu mogu provjeriti objavljene informacije putem zvanične internet stranice Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

Objavljene rang-liste imaju preliminarni karakter i ne predstavljaju konačnu odluku o dodjeli stipendija.

pročitajte i ovo

Vijesti

Objavljena preliminarna rang lista za studentske domove Univerziteta u Tuzli

Vijesti

Objavljena preliminarna rang lista za sufinansiranje popravki na zgradama u Tuzli

Vijesti

Objavljene konačne rang liste: Poznato ko dobija sredstva za zapošljavanje i...

Vijesti

Isplaćena prva rata stipendije studentima iz branilačke populacije u TK

Vijesti

Objavljen ponovljeni konkurs za stipendije učenicima boračke populacije TK

Tuzla i TK

Stipendije za učenike i studente boračke populacije: Objavljeni termini potpisivanja ugovora

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Isplata invalidnina u FBiH: Osigurano više od 70 miliona KM za septembar

Vijesti

Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Građanima odobreno više od četiri miliona KM

Vijesti

Bećirović, Filipović i Cvijanović zadržali prednost u utrci za Predsjedništvo BiH

Vijesti

Mentalno zdravlje sve veći izazov: U Tuzli otvoreno pitanje podrške nastavnicima

Učitati više