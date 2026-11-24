Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarne rezultate javnog poziva za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina.

Na preliminarnoj listi nalazi se 479 prijava koje ispunjavaju formalno-pravne uslove, dok je 56 prijava ocijenjeno neispravnim ili neosnovanim.

Za ovu namjenu u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu osigurano je 189.000 KM, dok pojedinačni iznos finansijske podrške može iznositi najviše 2.000 KM, zavisno od raspoloživih sredstava.

Javni poziv za neformalno obrazovanje mladih bio je namijenjen osobama od navršenih 18 do nenavršenih 35 godina, s prebivalištem na području Tuzlanskog kantona.

Kandidati imaju pravo podnošenja prigovora u roku od pet dana od dana objavljivanja preliminarnih lista.

Nakon razmatranja prigovora bit će objavljena konačna lista korisnika sa pojedinačnim iznosima odobrenih sredstava.

Preliminarne liste dostupne su na sljedećim linkovima:

Lista kandidata čije su prijave ispravne

Lista kandidata čije su prijave neispravne i neosnovane