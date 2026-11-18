U političkim krugovima Tuzlanskog kantona sve se više govori o imenima kandidata koji bi mogli činiti novu Vladu TK, čije se formiranje očekuje u narednom periodu.

Većina stranaka koje bi trebale učestvovati u izvršnoj vlasti pripremila je prijedloge za ministarske pozicije, a konačna lista bit će dostavljena mandataru Omeru Kovčiću.

Prema informacijama koje kruže političkim krugovima, Stranka demokratske akcije (SDA) osvojila je sedam ministara u budućem sazivu kantonalne vlade.

Za Ministarstvo finansija spominje se Eldin Omić, dok bi Ministarstvo obrazovanja i nauke mogao preuzeti Harun Bećirović. Kao mogući ministar zdravstva navodi se Mujo Imširović, a za čelnu poziciju u Ministarstvu unutrašnjih poslova predviđen je Sejfo Muharemović.

Među kandidatima SDA su i Omer Ahmetović, koji bi trebao voditi Ministarstvo privrede, te Jasminko Mahovkić, predložen za ministra za boračka pitanja. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, prema dosadašnjim prijedlozima, moglo bi pripasti Sabahudinu Sakiću.

Savez za bolju budućnost (SBB) kao svog kandidata za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predložio je Abdulaha Zukića.

U raspodjeli ministarskih pozicija trebala bi učestvovati i Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH). Za ministra za rad i socijalnu politiku spominje se Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica, dok bi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade mogao preuzeti Miodrag Mišo Tanasilović, dugogodišnji sportski radnik i bivši sportista iz Tuzle.

Kada je riječ o Demokratskoj fronti (DF), imena svih kandidata još nisu usaglašena. Kao moguća ministrica pravosuđa navodi se Nataša Marošević, dok je za Ministarstvo prostornog uređenja kandidat još uvijek nije poznat.

Iako se već spominje većina imena budućih ministara, riječ je o nezvaničnim prijedlozima koji tek trebaju proći proceduru političkog usaglašavanja.

Mandatar Omer Kovčić trebao bi razmotriti prijedloge stranaka koje će činiti parlamentarnu većinu i utvrditi konačan sastav Vlade TK. Nakon toga slijedi postupak imenovanja, a predloženi sastav kantonalne vlade mora dobiti potrebnu podršku zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona.