Roditelji u TK mogu izgubiti pravo na subvenciju za vrtić ako ne potpišu ugovor do 26. novembra

Adin Jusufović
Objavljen konkurs za subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama u TK

Korisnici prava na subvenciju za vrtić u Tuzlanskom kantonu koji još nisu potpisali ugovore o dodjeli sredstava imaju rok do četvrtka, 26. novembra, da to učine.

Iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK upozoravaju da će oni koji propuste navedeni rok izgubiti pravo na subvenciju.

Poziv se odnosi na korisnike kojima je odobreno subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, a koji do sada nisu završili postupak potpisivanja ugovora.

Prema Programu subvencionisanja boravka djece u predškolskim ustanovama, potpisivanje ugovora je obavezan uslov za ostvarivanje ovog prava. Korisnici koji ugovor ne zaključe do predviđenog datuma neće moći koristiti odobrenu finansijsku podršku.

Ugovori se mogu potpisati u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona svakog radnog dana, od 7:30 do 16 sati.

Iz Ministarstva su pozvali sve korisnike koji još nisu potpisali ugovore da to učine na vrijeme kako ne bi ostali bez subvencije za vrtić.

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