„Tuzlanski pobjednik“ u subotu okuplja takmičare iz četiri države

Adin Jusufović
Preschooler boy dressed in a white karate kimono with orange belt.

Međunarodni karate turnir „Tuzlanski pobjednik“ bit će održan u subotu, 21. novembra, u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli, u organizaciji Karate kluba Winner Tuzla.

Ovogodišnje, deveto izdanje turnira organizuje se povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Prema najavama organizatora, na turniru se očekuje učešće karate klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije, čime će Tuzla ponovo biti domaćin međunarodnog sportskog susreta.

Takmičenje „Tuzlanski pobjednik“ tokom prethodnih osam izdanja postalo je tradicionalni događaj u kalendaru Karate kluba Winner Tuzla, a organizatori se nadaju da će i ovogodišnji turnir opravdati očekivanja učesnika i gostiju.

Iz Karate kluba Winner Tuzla ističu da nastoje zadržati visok nivo organizacije koji je obilježio prethodna izdanja, uz želju da turnir nastavi okupljati klubove iz Bosne i Hercegovine i regije.

Deveti međunarodni karate turnir „Tuzlanski pobjednik“ održava se u subotu u Mejdanu, četiri dana uoči obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembra.

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