Planska isključenja električne energije na području TK

Adin Jusufović
Planska isključenja električne energije na području TK
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Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 17.11.2026. godine (utorak) na području:

  1. Grada Srebrenika u naselju Tinja Cvijanovići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,
  2. Grada Lukavca:

–  u dijelu ulice Ratka Perića (zgrada Dženex) u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

– u naseljima: Dobošnica Cerje, Željeznička stanica, Gnojnica, Berkovica, Kruševica u vremenu od 09:30 do 12:30 sati.

  1. Grada Tuzle:

– u naselju Dokanj u vremenu od 08:30 do 11:30 sati, te od 12:00 do 15:00 sati,

– u naselju Dragunja Škola u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

Dana 18.11.2026. godine (srijeda) na području:

  1. Grada Tuzle u ulicama: Slavinovići do 6, 6A, 6B, 6C, 8, 10 i Hotel Tehnograd u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  2. Općine Teočak u naseljima: Šaračka Brda i Blaganovo Brdo u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

 

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