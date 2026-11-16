Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 17.11.2026. godine (utorak) na području:
- Grada Srebrenika u naselju Tinja Cvijanovići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,
- Grada Lukavca:
– u dijelu ulice Ratka Perića (zgrada Dženex) u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
– u naseljima: Dobošnica Cerje, Željeznička stanica, Gnojnica, Berkovica, Kruševica u vremenu od 09:30 do 12:30 sati.
- Grada Tuzle:
– u naselju Dokanj u vremenu od 08:30 do 11:30 sati, te od 12:00 do 15:00 sati,
– u naselju Dragunja Škola u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.
Dana 18.11.2026. godine (srijeda) na području:
- Grada Tuzle u ulicama: Slavinovići do 6, 6A, 6B, 6C, 8, 10 i Hotel Tehnograd u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
- Općine Teočak u naseljima: Šaračka Brda i Blaganovo Brdo u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.