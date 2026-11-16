Johnny Depp kao Scrooge: Stara božićna priča u novom ruhu

Film “Ebenezer”, nova ekranizacija čuvene Dickensove „Božićne priče“, stigao je u kina 13. novembra, a u glavnoj ulozi nalazi se Johnny Depp. Poznati holivudski glumac nakon osam godina ponovo predvodi veliku studijsku produkciju, ovog puta kao Ebenezer Scrooge, jedan od najpoznatijih likova svjetske književnosti. Film je već prvog vikenda prikazivanja zauzeo prvo mjesto na svjetskim kino blagajnama, zaradivši 42 miliona dolara.

Priča koju je Charles Dickens objavio davne 1843. godine doživjela je brojne filmske, televizijske i pozorišne adaptacije. U njenom središtu nalazi se Ebenezer Scrooge, bogati, usamljeni i izrazito škrti čovjek koji prezire Božić i sve što ovaj praznik predstavlja. Njegov život počinje se mijenjati tokom jedne neobične božićne noći, kada ga posjećuju duhovi koji ga suočavaju s prošlošću, sadašnjošću i mogućom budućnošću.

Iako je osnovna priča dobro poznata publici, nova verzija donosi mračniju atmosferu, uz elemente horora, gotičke fantastike i crnog humora. Za takav pristup zaslužan je reditelj Ti West, poznat po horor filmovima „X“, „Pearl“ i „MaXXXine“.

Film Ebenezer okupio poznata holivudska imena

Pored Johnnyja Deppa, u filmu glumi i Rupert Grint, publici najpoznatiji kao Ron Weasley iz serijala o Harryju Potteru, koji tumači Scroogeovog zaposlenika Boba Cratchita. Legendarni Ian McKellen pojavljuje se kao Jacob Marley, dok ostatak glumačke ekipe čine Daisy Ridley, Andrea Riseborough, Sam Claflin i Tramell Tillman.

Posebnu pažnju privukla je Deppova transformacija u starog, ogorčenog Scroogea. Uz kostime viktorijanskog Londona, upečatljivu šminku i karakterističan glumački stil, Depp donosi još jednog neobičnog lika, kakvi su obilježili njegovu karijeru.

Film Ebenezer ujedno predstavlja Deppov povratak velikim holivudskim studijskim filmovima nakon ostvarenja „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald“ iz 2018. godine. U međuvremenu se pojavio u nekoliko nezavisnih i evropskih produkcija, uključujući francuski film „Jeanne du Barry“ iz 2023. godine.

Prve reakcije na novo ostvarenje su podijeljene. Dok dio filmskih kritičara smatra da nova ekranizacija ne donosi dovoljno svježine poznatoj priči, publika je film dočekala znatno pozitivnije.

Prema podacima studija Paramount Pictures, film je tokom prvog vikenda ostvario 19 miliona dolara prihoda u Sjevernoj Americi i dodatna 23 miliona na međunarodnim tržištima. Produkcijski budžet iznosio je približno 38 miliona dolara, ne računajući troškove promocije i distribucije.