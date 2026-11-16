Prosječna plata u FBiH porasla na 1.741 KM

Prosječna plata u FBiH u septembru 2026. godine iznosila je 1.741 KM neto, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodni mjesec, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Istovremeno, prosječna bruto plata dostigla je 2.716 KM, dok su razlike u primanjima između pojedinih djelatnosti i dalje značajne.

U poređenju s augustom, prosječna neto plata nominalno je porasla za 1,9 posto, dok je realni rast, nakon uračunavanja promjena potrošačkih cijena, iznosio 0,5 posto.

Na godišnjem nivou povećanje je izraženije. U odnosu na septembar 2025. godine, prosječna neto primanja nominalno su veća za 8,6 posto, dok realni rast iznosi 2,8 posto.

Najveće plate u IT sektoru, zdravstvu i javnoj upravi

Najviša prosječna primanja u septembru zabilježena su u djelatnostima informacija i komunikacija, gdje je prosječna neto plata iznosila 2.368 KM.

Na drugom mjestu nalaze se zdravstvo i socijalna zaštita s prosječnim primanjima od 2.317 KM, dok su zaposleni u javnoj upravi, odbrani i obaveznom socijalnom osiguranju u prosjeku primali 2.301 KM.

S druge strane, najniže plate evidentirane su u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je prosječna neto plata iznosila 1.159 KM.

U građevinskom sektoru prosjek je bio 1.342 KM, dok su zaposleni u trgovini na veliko i malo te popravci motornih vozila i motocikala u prosjeku primali 1.377 KM.

Razlika između djelatnosti s najvišim i najnižim prosječnim primanjima iznosi 1.209 KM, što pokazuje koliko se plate razlikuju zavisno od sektora zaposlenja.

Prosječna bruto plata u FBiH dostigla 2.716 KM

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna bruto plata u septembru iznosila je 2.716 KM.

U odnosu na august nominalno je povećana za 1,7 posto, a realno za 0,3 posto. U poređenju s istim mjesecom prošle godine, nominalni rast bruto plate iznosio je 8,6 posto, dok je realni rast bio 2,7 posto.

Podaci pokazuju da su plate nastavile rasti, ali je povećanje kupovne moći radnika bilo znatno manje od nominalnog rasta primanja.

U Federaciji BiH zaposleno više od 547 hiljada radnika

Pored podataka o platama, Federalni zavod za statistiku objavio je i informacije o broju zaposlenih.

U septembru 2026. godine u Federaciji BiH evidentirano je ukupno 547.275 zaposlenih osoba, što predstavlja povećanje od 1,4 posto u odnosu na august.

Broj zaposlenih žena u istom periodu povećan je za 2,3 posto.

Prosječna plata u FBiH tako je nastavila rasti i na mjesečnom i na godišnjem nivou, dok statistika istovremeno pokazuje da zaposleni u hotelijerstvu i ugostiteljstvu u prosjeku zarađuju manje od polovine iznosa koji primaju radnici u djelatnostima informacija i komunikacija.