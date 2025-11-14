Prosječna neto plata u FBiH porasla na 1.603 KM u septembru 2025. godine

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za septembar 2025. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.603 KM i nominalno je više za 0,5 posto, a realno za 0,3 posto, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za septembar 2025. nominalno je viša za 17,1 posto, a realno viša za 12,8 posto.

U septembru u odnosu na august 2025. godine najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u djelatnostima: poljoprivreda, šumarstvo i ribolov

za 2,9 posto, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija za 2,2 posto i djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite za 1,8 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U isto vrijeme najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto

plate zabilježeno je u sljedećim jelatnostima: finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 3,1 posto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti za 0,7 posto i djelatnosti snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša za 0,4 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za septembar 2025. u Federaciji BiH iznosila je 2.502 KM i nominalno je više za 0,6 posto, a realno viša za 0,4 posto, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plata po zaposlenom za septembar 2025. nominalno je viša za 17,2 posto, a realno viša za 12,9 posto.