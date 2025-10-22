Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini za august ove godine iznosila je 1.579 KM, što pokazuje nominalan pad od 1,4 posto u odnosu na juli, dok je realni pad iznosio 1,2 posto.

U odnosu na isti mjesec prošle godine prosječna neto plata nominalno je viša za 13,5 posto, a realni indeks iznosi rast od oko 9 posto.

U djelatnosti „informacije i komunikacije“ prosječna isplaćena neto plata u augustu iznosila je 2.155 KM, u finansijskoj djelatnosti i osiguranju 2.055 KM, a u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom 1.939 KM.

Prema podacima za djelatnosti sa nižim primanjima, u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane prosječna neto plata u augustu iznosila je 1.137 KM, a u građevinarstvu 1.257 KM.

Prosječna mjesečna bruto plata po zaposlenom za august iznosila je 2.449 KM, pri čemu je nominalni pad iznosio 1,4 posto, a realni pad 1,2 posto u odnosu na juli. U odnosu na august prošle godine bruto plata je nominalno viša za 13,7 posto.

Potrošačka korpa i pokrivenost prosječnom platom

Prema najnovijem izračunu Saveza samostalnih sindikata BiH, vrijednost sindikalne potrošačke korpe za august 2025. godine iznosila je 3.541,80 KM. Kada se uporedi s prosječnom neto platom od 1.579 KM, jasno je da prosječna plata pokriva tek oko 45 posto vrijednosti potrošačke korpe, što ukazuje na nastavak velikog jaza između zarada i stvarnih troškova života u Bosni i Hercegovini.