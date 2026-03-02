Praznici povećavaju potrošnju u BiH, građani sve češće posežu za zaduživanjem

Nedžida Sprečaković
Praznici povećavaju potrošnju u BiH, građani sve češće posežu za zaduživanjem
Praznici povećavaju potrošnju u BiH, građani sve češće posežu za zaduživanjem

Tokom prazničnih i odmora u Bosni i Hercegovini bilježi se pojačana potrošnja građana, koji u ovom periodu značajnije troše na hranu, poklone i različite usluge, često i uz dodatno zaduživanje.

Intenzivnija kupovina prehrambenih artikala, pića, ukrasa i poklona za porodicu i prijatelje odražava se i na promet u maloprodaji, koji prema statističkim pokazateljima raste u prazničnim mjesecima, dok se u drugim dijelovima godine potrošnja obično smanjuje.

Sagovornici iz udruženja potrošača i trgovinskih sindikata ukazuju da društvena očekivanja i tradicija snažno utiču na navike tokom ovih perioda, pa se kupovina često povećava bez obzira na ograničenu kupovnu moć. Zbog toga se dio kućnih budžeta preusmjerava na sezonske troškove, dok ostale stavke potrošnje ostaju ograničene ili se štedi u drugim dijelovima godine.

