Savez samostalnih sindikata objavio iznos potrošačke korpe

Iznos potrošačke korpe koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za august 2025. godine je 3.541,80 KM.

Prosječna plata u Federaciji BiH za mjesec juni 2025. iznosila je 1.577 KM, što je posljednji podatak objavljen od Federalnog zavoda za statistiku.Minimalna plata prema Odluci Vlade FBiH je 1.000 KM. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 44,52 posto, a minimalnom platom 28,23 posto.

Prilikom izračunavanja Sindikalne potrošačke korpe u obzir su uzeti prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH te minimalni troškovi života četvoročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta od kojih je jedno u srednješkolskom a drugo u uzrastu osnovca.

Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije: prehrana 40,56%, stanovanje i komunalne usluge 13,35%, higijena i održavanje zdravlja 8,82%, obrazovanje i kultura 15,81%, odjeća i obuća 11,29%, prijevoz 4,52% i održavanje domaćinstva 5,65%

U kategoriji prehrane su korištene cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kad je riječ o higijeni i održavanju zdravlja, ubrojani su troškovi za deset stavki, a za stanovanje i komunalne usluge za šest, saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata BiH.