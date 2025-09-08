Nakon 13 godina Savez samostalnih sindikata BiH dobio pravni kontinuitet i legitimitet

Nakon 13 godina pravne i administrativne blokade, Statut Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i predsjednik Samir Kurtović upisani su u registar Ministarstva pravde BiH rješenjem broj: UP09-07-1-638/20 od 2. septembra 2025. godine.

Ovim činom Savez je dobio puni pravni kontinuitet i legitimitet.

Dugogodišnji problem konačno riješen

Izostanak registracije i upisa Statuta i predsjednika godinama je predstavljao ozbiljnu prepreku u radu Saveza, ograničavajući mogućnost sindikalnog djelovanja i punu zaštitu prava i interesa radnika. Današnjim upisom taj problem je riješen, što se smatra značajnim trenutkom ne samo za sindikalni pokret, već i za sve radnike u Bosni i Hercegovini koje okuplja Savez iz realnog i javnog sektora.

Izjava predsjednika Samira Kurtovića

Predsjednik Saveza Samir Kurtović istakao je da je ovo veliki dan za sindikalni pokret u BiH.

– Upis u registar znači da Savez samostalnih sindikata BiH sada može nesmetano djelovati, potpisivati kolektivne ugovore i voditi pregovore u ime radnika. Ovo je pobjeda svih članova sindikata koji su godinama čekali da se pravda konačno ostvari – poručio je Kurtović.

Nova era sindikalnog organizovanja

Ova odluka označava početak nove ere sindikalnog organizovanja u Bosni i Hercegovini i šalje jasnu poruku da se istrajnim zalaganjem mogu prevazići i dugotrajne prepreke.