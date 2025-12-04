Trojka pozvala Vijeće ministara da usvoji verziju Zakona o VSTV-u

Ali Huremović
Poslanici stranaka Trojke (SDP, NiP i Naša stranka) oglasili su se nakon izjave ministra pravde BiH Davora Bunoze, u kojoj je jasno upozorio da postoji realna opasnost da Evropska unija ocijeni nezadovoljavajućim Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koji je Ministarstvo pravde uputilo Vijeću ministara.

Trojka smatra da bi usvajanje takve verzije zakona u ponedjeljak direktno ugrozilo mogućnost da Bosna i Hercegovina ispuni jedan od ključnih uslova za otvaranje pregovora i održavanje međuvladine konferencije do kraja godine. Naglašavaju da se unaprijed zna da predloženi tekst nema „zeleno svjetlo“ iz Brisela, te da bi takav potez odveo zemlju u kašnjenje i nepotrebno gubljenje vremena.

Ističu da su ministru pravde dostavili verziju Zakona o VSTV-u koja je usaglašena s preporukama Evropske komisije i koja ima podršku EU, te da upravo ta verzija mora biti predložena Vijeću ministara.

Ako bi Vijeće ministara usvojilo neusklađeni zakon, upozoravaju iz Trojke, Parlament bi bio doveden u situaciju da ispravlja tekst koji nije u skladu s EU standardima, što bi dodatno produžilo proceduru i gotovo sigurno značilo propuštanje zadnjih rokova.

Pozvali su Vijeće ministara na „ozbiljnost i odgovornost u odsudnim trenucima“ i zatražili da se u ponedjeljak na dnevni red stavi i usvoji Zakon o VSTV-u koji ima podršku Brisela, zajedno sa Zakonom o sudu – dva preostala pravosudna uslova za otvaranje pregovora s EU.

Iz Trojke poručuju da su spremni preuzeti odgovornost ukoliko Vijeće ministara ne bude u stanju ispuniti obaveze.

Kako su naveli:
„Spremni smo, ukoliko Vijeće ministara nije u stanju usvojiti prihvatljive zakone, preuzeti proces i predložiti u Predstavničkom domu PSBiH zakone koji su u potpunosti usklađeni sa zahtjevima Evropske unije.“

