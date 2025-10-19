Trojka: Hoće li poslanici SNSD sada početi misliti svojom glavom?

RTV SLON
Foto: Fena

Poslanici stranaka Trojke (SDP, NiP i Naša stranka) u Parlamentu Bosne i Hercegovine oglasili su se nakon posljednjih odluka Narodne skupštine Republike Srpske, poručivši da je „politička kapitulacija Milorada Dodika i njegove koalicije konačan poraz secesionističke politike“.

„Ukidanje svih protuustavnih zakona i odluka Narodne skupštine RS, koje nikada nisu ni pravno ni suštinski mogle biti donesene, pokazuje sav besmisao politike Milorada Dodika, koji je tek kad je njegov lični interes došao u pitanje odlučio da se zaustavi, uvidjevši da je država veća i važnija od svakog pojedinca“, navodi se u zajedničkom saopćenju Trojke.

Posebno su istaknuli značaj ukidanja izmjena Krivičnog zakonika RS, koji je „pod prijetnjom zatvora obavezivao poslanike u Parlamentu BiH da slijede naredbe Vlade RS, a ne vlastite stavove“. „Taj neustavni zakon poštovali su članovi koalicije oko SNSD-a, gdje smo svjedočili istraumiranim poslanicima koji su, poput papagaja, ponavljali ono što im je bilo napisano“, stoji u saopćenju.

Dodaju da je sada vrijeme da ti poslanici „počnu djelovati u interesu građana, a ne porodice Dodik“.

Podsjećaju i na period kada je Dodik pozivao zaposlene u državnim institucijama da napuste svoja radna mjesta. „Uložili smo ogroman trud da se taj proces ne dogodi i da ljudi ne slijede Dodika i njegove trbuhozborce. Danas se pokazalo da je otpor tom pozivu bio jedini racionalan izbor“, poručuju predstavnici Trojke.

„Niko ne može poništiti štetu koju su izazvali politička stagnacija, blokade i prijetnje sigurnosti građana. Ali sada, kada se ta politika približava kraju, pozivamo zastupnike koji su je slijedili da se iskupe i podrže zakone i odluke u interesu ljudi ove zemlje, a ne porodice Dodik“, zaključuje se u saopćenju.

pročitajte i ovo

Politika

Denis Zvizdić: Pobijedila je država BiH, izgubili su separatisti i anarhisti

BiH

Ana Trišić Babić izglasana za v.d. predsjednicu RS, Skupština poništila sve...

Politika

SDP BiH: Dodik je kapitulirao, država je pobijedila

Politika

Trivić: Danas u NSRS kapitulacija Dodika u dva čina

Politika

Sjednica NSRS: Evo ko je predložen za v.d. predsjednika RS

Istaknuto

Danas NSRS odlučuje ko će biti v.d. predsjednik RS-a

Vijesti

Opljačkan najposjećeniji svjetski muzej Louvre

Kultura

Svečano zatvaranje 14. Tuzla Film Festivala uz svjetsku premijeru filma „Rane moje ljute“

Tuzla i TK

Policija istražuje vandalski čin na Slanoj Banji

Istaknuto

Gradonačelnik Lugavić osudio vandalski čin na Slanoj Banji: “Grad je ogledalo nas samih”

Magazin

Kardiolog otkrio najbolje načine za smanjenje rizika od srčanog udara

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]