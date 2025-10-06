Stranke Trojke objavile statistiku uspjeha u protekle dvije godine

Stranke koje čine Trojku SDP, NiP i Naša stranka objavile su na društvenim mrežama pregled rezultata rada aktuelne Vlade Federacije BiH tokom protekle dvije godine i četiri mjeseca, uz poruku da su ekonomska i socijalna prava građana u porastu, a ukupni dug Federacije u padu.

Prema podacima koje su predstavile, minimalna plata porasla je sa 596 KM na 1000 KM, a isti rast zabilježen je i u naknadama za roditelje njegovatelje. Invalidnine su povećane u obje skupine, za drugu sa 219 na 421 KM, a za prvu sa 403 na 773 KM.

Najniža penzija porasla je sa 538 KM na 600 KM, dok je jednokratna pomoć borcima povećana sa 100 na 200 KM, a penzionerima sa 100 na 250 KM. Prosječna plata u Federaciji BiH porasla je sa 1277 na 1590 KM, a stopa doprinosa smanjena je sa 41,5 na 36 posto.

Uvedene su i porodiljske naknade od 1000 KM, koje ranije nisu postojale. Bruto domaći proizvod Federacije BiH povećan je sa 29,4 na 34,5 milijardi KM, a broj zaposlenih porastao je sa 541.691 na 546.782 radnika. Fiskalni promet porastao je za gotovo deset milijardi, dok je udio ukupnog duga u BDP-u smanjen sa 22,06 na 18,8 posto.

Kao nove mjere socijalne podrške, uvedene su stipendije povratnicima u iznosu od 1200 KM, a dječiji doplatak povećan je sa 117 na 190 KM. Neoporeziva pomoć radnicima je više nego udvostručena, sa 1080 na 2520 KM. Inflacija hrane, koja je ranije iznosila 21 posto, svedena je na 6,1 posto, a godišnja inflacija sa 14 na 4,1 posto.

Iz Trojke poručuju da, iako rezultati pokazuju napredak, posla još ima. U najavi su novi zakon o PIO, zakon o radu i zakon o fiskalizaciji, koji bi trebali osigurati pravedniju socijalnu raspodjelu, ispraviti ranije nepravde i postaviti temelje za daljnji rast prava i ekonomske stabilnosti.

Predstavnici vladajućih stranaka zaključuju da će, kako navode, „nastaviti odgovorno služiti narodu“.